عبارة بامتحان حقوق بني سويف تسعد الطلاب.. وتثير غضب رئيس الجامعة (التفاصيل)

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«إيمانا وعقيدة أن الرحماء يرحمهم الرحمن.. وانطلاقا من ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء خاصة في زمن البلاء الذي يستوجب أن يرحم بعضنا بعضا حتى تدركنا رحمة الرحمن.. بسم الله ثم أجب عن سؤالين فقط».. هذه العبارة وضعها الدكتور أحمد حسان أستاذ بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف في ورقة الأسئلة لطلاب الفرقة الرابعة e في مادة القانون البحري.

وحازت عبارة أستاذ الحقوق التي تناولتها صفحات السوشيال ميديا على إعجاب طلابه وتجاوزت التعليقات والاعجابات بها الآلاف، التي بدأ أستاذ الحقوق بجامعة بنى سويف أسئلته للطلاب في الفرقة الرابعة.

وكان الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف رأى آخر قاله لـ«المصري اليوم» في تصريح خاص، حيث اعتبر أن ما قام به أستاذ الحقوق بجامعته «خروج عن النص» رغم أنها عبارة جميلة مشيرا إلى أنه اتصل باستاذ الحقوق وطالبه بعدم استخدام أي عبارات في ورقة الأسئلة طبقا للقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات والموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي.

وكان طلاب الحقوق علقوا عبر«فيسبوك» وشبكات التواصل الاجتماعي بعبارات إعجاب لعبارة أستاذ الحقوق.

فعلقت الطالبة ميرفت احمد قائلة دكتور أحمد حسان من الدكاتره المحترمة ربنا يجازيه عنا كل خير ليا الشرف ان اكون إحدى تلامذته ربنا يكرمه ويبارك في عمره.

وعلق الحسيني احمد طالب بقوله دكتور احمد حسان من اجمل واطيب الدكاترة في الكلية ربنا يبارك في عمره وصحته يارب، ولسه فاكر سؤال سألهولى في المدرج بتاع الهيئات والشركات المختصة بإصدار شهادات صلاحية السفينة السفينة، وهما ٣ الهيئة البحرية الأمريكية في نيويورك وشركة لويدز البريطانية 3 فيريتاس الفرنسية وعلق طالب باسم المايسترو محمد جمال قائلا بجد الله يبارك لأستاذنا القدير أحمد حسان شهادة حق أفضل من أنجبت جامعة بني سويف وردة في وسط فدان شوك ربنا يباركله ف صحته يارب ف أولاده وف جميع أموره يارب ويحسن خاتمته ويرزقه الفردوس الأعلى من الجنة يارب ويكرمه في الدنيا والآخرة والله مهما قولت مش هوفيه حقه أقسم بالله جميع الطلاب نجحت في الماده بتاعته اصلا ربنا يزيدها في ميزان حسناته ويجزيه كل خير على كل فرحه حطها فقلب طالب من طلابه زادني الشرف مراتب اني كنت تلميذ عندك استاذنا الفاضل.