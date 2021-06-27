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أول دولة أوروبية تلغي جميع إجراءات الحظر المتعلقة بكورونا

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أول دولة أوروبية تلغي جميع إجراءات الحظر المتعلقة بكورونا أول دولة أوروبية تلغي جميع إجراءات الحظر المتعلقة بكورونا
لم يعد يُطلب من سكانها الحفاظ على مسافات التباعد الجسدي

أول دولة أوروبية تلغي جميع إجراءات الحظر المتعلقة بكورونا

أصبحت آيسلندا أول دولة أوروبية، تُلغي جميع القيود التي كانت مفروضة في مكافحة تفشي وباء كورونا؛ خاصة أن نسبة تطعيم سكانها بلغت 87%.

وبداية من يوم السبت، لم يعد يُطلب من سكان آيسلندا الحفاظ على مسافات التباعد الجسدي وارتداء معدات الحماية الشخصية، كما تم رفع القيود المفروضة على عقد الاجتماعات والمناسبات العامة.

وكانت السلطات الآيسلندية قد فرضت قيودًا لمكافحة تفشي الوباء في مارس من العام الماضي؛ وفق " اليوم".

وقد بلغت في الوقت الحالي نسبة السكان في آيسلندا الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 87%؛ بينما تم تطعيم حوالى 60% منهم بالكامل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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