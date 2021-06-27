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"التعاون الإسلامي" يدين الهجمات الحوثية باتجاه المدنيين في المملكة

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"التعاون الإسلامي" يدين الهجمات الحوثية باتجاه المدنيين في المملكة "التعاون الإسلامي" يدين الهجمات الحوثية باتجاه المدنيين في المملكة
الأمين العام للمنظمة يشيد بيقظة وقدرات الدفاعات الجوية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات، اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخَيْن باليستيَّيْن وطائرات مسيّرة (مفخخة) باتجاه المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، وذلك وفق ما أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم.

وأشاد الأمين العام، بيقظة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخَيْن الباليستيَّيْن والطائرات المفخخة قبل الوصول إلى أهدافها.

وجدّد العثيمين، تأييد منظمة التعاون الإسلامي، الإجراءات كافة التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، عاداً "أعمال التصعيد العدائي من قِبل تلك المليشيا تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، وهي جرائم حرب".

وأكّد العثيمين، وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا الإرهابية، مؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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