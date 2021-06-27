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في زفاف بالهند.. قدّمت لعريسها جريدة ليقرأها ثم وقعت الكارثة

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حصل على دراجة نارية من عروسه لكنه جاء على ظهر حصان

في زفاف بالهند.. قدّمت لعريسها جريدة ليقرأها ثم وقعت الكارثة

في واقعة زفاف غريبة بولاية أوتر براديش الهندية، طلبت العروس من عريسها أن يخلع نظارته ويقرأ صحيفة قدّمتها له؛ لكنه فشل في ذلك، وهنا طلبت العروس الطلاق ورد المهر.

وحسب صحيفة "إنديا توداي"، حوّلت العروس الهندية "أرشانا "حفل الزفاف إلى حدث كئيب للغاية، بعدما طلبت الطلاق من عريسها "شيفام" لسبب بدا غريبًا للغاية.

ووقعت الحادثة الغريبة في الهند، بحسب وسائل إعلام محلية، بعدما فشل العريس في قراءة الصحيفة دون نظارات.

وبدأت القصة بعدما وصل العريس إلى حفل الزفاف في 20 يونيو الجاري، على ظهر حصان رغم أنه كان يجب أن يقود دراجة نارية، وكان يرتدي نظارة للإبصار، وظل يرتديها طوال الحفل.

ولم يكن هذا الأمر مريحًا للعروس ولا لعائلتها؛ فطلبوا منه أن يخلع النظارة ويقرأ صحيفة هندية؛ لكنه فشل في ذلك.

واستشاطت العروس غضبًا فرفضت الزواج من عريسها، ضعيف النظر بشكل كبير.

ورفعت عائلة العروس شكوى في مركز قريب للشرطة؛ حيث طالبوا عائلة العريس بإعادة المهر، كما تقتضي العادات المحلية، بما في ذلك النقود ودراجة نارية؛ لكن عائلة العريس رفضت إعادة ذلك المهر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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