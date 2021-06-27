فوريست إنتراكتيف تصدر كتاب ألعاب الرياضة الإلكترونية: فرص إيرادات واعدة في قطاع الألعاب أمام مشغلي شبكات الجوال في أفريقيا

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أصدرت "فوريست إنتراكتيف"، وهي شركة مطورة لمنصات الجوال القابلة للتوسيع، كتاب ألعاب خاص بالرياضات الإلكترونية بعنوان ’إمكانيات الألعاب عبر الجوال- فرص إيرادات أمام مشغلي شبكات الجوال في أفريقيا‘.

يقدم كتاب الألعاب أفكاراً وإرشادات لمشغلي شبكات الجوال الافريقيين الذين يسعون لزيادة نمو المشتركين وتحقيق أقصى عائدات مقابل استثماراتهم في سوق القسائم الرقمية. بعد الارتفاع في اتصالات الإنترنت عالية السرعة خلال الأعوام الأخيرة، أصبحت الألعاب عبر شبكة الإنترنت، وبخاصة على الأجهزة الجوالة، أكثر عملية ويسراً للأشخاص الذين يعيشون في الأسواق الناشئة في إفريقيا.

النتائج الرئيسية:

تعد أفريقيا المنطقة الوحيدة في العالم التي يتزايد فيها عدد السكان الشباب.

تعتبر الجزائر ومصر والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا من الأسواق الرئيسية التي تشهد زيادة في الأعداد في أفريقيا.

من المتوقع أن تقود الألعاب عبر الجوال هذا القطاع بحصة سوقية كبيرة.

أكثر من 70 في المائة من شباب جنوب إفريقيا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 26 عاماً أنفقوا أموالاً على الألعاب، في حين يفضل معظم اللاعبين الأفارقة الألعاب عبر الجوال بسبب زيادة أسعار أجهزة الألعاب.

التأثير المتزايد للمؤثرين الأصغر حجماً: يفضل 30 في المائة من المستهلكين المنتجات التي يروج لها شخص عادي وبالتالي تعمل العلامات التجارية الآن مع المؤثرين الصغار.

وقالت هدى الحريشي، المديرة القطرية في شركة "فوريست إنتراكتيف" المغرب في هذا الصدد: "تجاوز نمو الاتصالات في افريقيا النمو الذي شهدته البلدان في أوروبا وآسيا خلال السنوات الأخيرة. كما ساهم توسع شبكة الجيل الرابع في المنطقة بزيادة عدد لاعبي الرياضات الإلكترونية".

وأضافت هدى: "يعتبر سوق الرياضات الإلكترونية في إفريقيا بمثابة منجم ذهب بالنسبة لمشغلي شبكات الجوال حيث تم تطوير جهود لا حصر لها من قبل اتحادات الصناعات ودوري الرياضات الإلكترونية ومراكز الألعاب ومحلات الألعاب".