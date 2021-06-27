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"مركز السكري بالقنفذة" يفتتح عيادتي ومضخة الأنسولين للمرضى

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في إطار حرص الصحة على تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمرضى

افتتح مدير مستشفى القنفذة العام الأخصائي حسين المنتشري ومدير مركز الغدد الصماء والسكر الدكتورة سمية خضر الزيلعي، عيادتي مضخة الأنسولين والعيون بالمركز.

ويأتي افتتاح العيادتين في إطار حرص صحة القنفذة على تجويد الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السكر بالمحافظة، وبدأت عيادة مضخة الأنسولين في مركز الغدد الصماء والسكر بمستشفى القنفذة، بتأمين خمس مضخات أنسولين كمرحلة أولى، وتم تركيب ثلاث منها لثلاثة مرضى وتدريبهم على استخدامها تدريبًا كاملًا تحت إشراف فريق طبي مدرب من استشاريي سكر كبار وأطفال وأخصائي تغذية ومثقف سكري.

يُذكر أن العيادة تستهدف مرضى السكري النوع الأول والمؤهلين للتعامل مع المضخة من المرضى الذين تنطبق عليهم شروط آلية تركيب المضخة.

وتعتبر مضخة الأنسولين تقنية مكونة من جهاز ملتصق دائمًا بالجسد من الخارج يمتد منه أنبوب بلاستيكي يُزرع تحت الجلد ويتم إدخال بيانات الوجبة بعد حساب الكربوهيدرات فيها وإعطاء أمر للمضخة بضخ الأنسولين تحت الجلد.

وتساعد هذه التقنية مرضى السكري في السيطرة على المرض وتخفيف معاناتهم جراء حقن الإبر اليومي.

ويسعى المركز من خلال افتتاح عيادة العيون إلى الكشف المبكر على اعتلال السكر في العين، إضافة إلى أمراض الشبكية المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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