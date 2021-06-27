أخبار عاجلة

بعد تجاوزه الإيطالي" بيريتيني".. "ديوكوفيتش " يتوج بلقب بطولة ويمبلدون -
شاهد.. قطعان الكلاب الضالة تتجول في ميادين شقراء وشوارعها.. ولا حل رغم تكرار المناشدات -
لمن يعاني ضغط الدم.. "الصحة" تكشف ما يجب فعله لتقليل خطر الإصابة بكورونا -
يتسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة.. «الكهرباء»: حمل الشبكة الكهربائية 32 ألف ميجاوات لأول مرة -
رئيس «شباب النواب» ينعل على مسؤول بوزارة التخطيط: «خرجت عن سياق الكلام» -
محافظ بورسعيد: بدء التشغيل التجريبي للميناء البري الجديد الجمعة المقبل -
وزير القوى العامة: الدولة وقيادتها السياسية وجهت بالإهتمام بالعمالة العائدة من الخارج -
ترتيب هدافى الدورى 2021.. محمد شريف يُسقط بن شرقي وينافس مهاجم الأهلي -
الزعيم الكوري الشمالي : الصداقة العسكرية مع الصين تزداد قوة -
جواز السفر الكوري الجنوبي يسمح لحامليه دخول 191 دولة بدون تأشيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"يوتيوب" يحذف مقاطع توثّق انتهاكات حقوق الإنسان ضد "الإيغور" الصين

Print
"يوتيوب" يحذف مقاطع فيديو توثّق انتهاكات حقوق الإنسان ضد "الإيغور" الصين "يوتيوب" يحذف مقاطع توثّق انتهاكات حقوق الإنسان ضد "الإيغور" الصين
بررت موقفها بانتهاك مقاطع الفيديو تلك لسياسة الموقع المناهضة للتحرش

حذف موقع "يوتيوب" عددًا من مقاطع الفيديو التي توثّق انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تشينجيانج الصيني ضد أقلية مسلمي الإيغور.

وأوضح التقرير المنشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "يوتيوب" تحججت بموقفها بانتهاك مقاطع الفيديو تلك لسياسة الموقع المناهضة للتحرش.

وأشار الموقع إلى أن "يوتيوب" حذفت عشرات مقاطع الفيديو الخاصة بمنظمة "أتاجورت" الكازاخستانية لحقوق الإنسان وأزالت القناة نفسها، بدعوى انتهاكها لسياسات الموقع.

وقال "يوتيوب": إنه تلقى شكاوى عديدة بسبب مقاطع الفيديو تلك، التي تحمل أسماء أشخاص وبطاقات هويتهم، لإظهار أنهم من سكاي تشينجيانج المفقودين، منتهكة قاعدة إظهار معلومات شخصية حساسة على المنصة.

وبعد تزايد الشكاوى بحق "يوتيوب"، أعاد بعضَ مقاطع الفيديو، مطالبًا المنظمة الحقوقية بضرورة طمس بعض المعلومات الشخصية الخاصة بالناس؛ حتى لا يشكل ذلك انتهاكًا لسياسات الموقع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اجتماع أمني في ويمبلي لتحديد مصير نهائي يورو 2020.. فيديو

اجتماع أمني في ويمبلي لتحديد مصير نهائي يورو 2020.. فيديو

شغب بين جماهير إنجلترا وإيطاليا قبل نهائي يورو 2020.. فيديو

شغب بين جماهير إنجلترا وإيطاليا قبل نهائي يورو 2020.. فيديو

بعد نجاحه في «لعبة نيوتن».. أسامة الهادي يعود بـ«لسه فيّا حيل» (فيديو)

بعد نجاحه في «لعبة نيوتن».. أسامة الهادي يعود بـ«لسه فيّا حيل» (فيديو)

كيف تحصل على رخصة بناء خلال 30 يوما؟.. «التنمية المحلية» تكشف التفاصيل (فيديو)

كيف تحصل على رخصة بناء خلال 30 يوما؟.. «التنمية المحلية» تكشف التفاصيل (فيديو)