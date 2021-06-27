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بررت موقفها بانتهاك مقاطع الفيديو تلك لسياسة الموقع المناهضة للتحرش

حذف موقع "يوتيوب" عددًا من مقاطع الفيديو التي توثّق انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تشينجيانج الصيني ضد أقلية مسلمي الإيغور.

وأوضح التقرير المنشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "يوتيوب" تحججت بموقفها بانتهاك مقاطع الفيديو تلك لسياسة الموقع المناهضة للتحرش.

وأشار الموقع إلى أن "يوتيوب" حذفت عشرات مقاطع الفيديو الخاصة بمنظمة "أتاجورت" الكازاخستانية لحقوق الإنسان وأزالت القناة نفسها، بدعوى انتهاكها لسياسات الموقع.

وقال "يوتيوب": إنه تلقى شكاوى عديدة بسبب مقاطع الفيديو تلك، التي تحمل أسماء أشخاص وبطاقات هويتهم، لإظهار أنهم من سكاي تشينجيانج المفقودين، منتهكة قاعدة إظهار معلومات شخصية حساسة على المنصة.

وبعد تزايد الشكاوى بحق "يوتيوب"، أعاد بعضَ مقاطع الفيديو، مطالبًا المنظمة الحقوقية بضرورة طمس بعض المعلومات الشخصية الخاصة بالناس؛ حتى لا يشكل ذلك انتهاكًا لسياسات الموقع.