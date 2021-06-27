طلاب الدبلومات الفنية بالشرقية يؤدون امتحانات نهاية العام بإجراءات احترازية

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يؤدي اليوم نحو ٧٠ ألف و٢٣٠ طالب وطالبة، إمتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية بمحافظة الشرقية، لليوم السابع على التوالي، داخل ٢٨٨ لجنة إمتحانية على مستوي ٢٠ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بالمدارس.

وقال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن عدد الطلاب المُقرر لهم أداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام لجميع النوعيات «تجاري، صناعي، زراعي، فندقي» بلغ 70 ألفا و230 طالب وطالبة، مقسمين إلى 34 ألف و274 طالب وطالبة بالثانوي التجاري، و29 ألف و973 طالب وطالبة بالثانوي الصناعي، و5 آلاف و889 طالب وطالبة بالثانوي الزراعي، و94 طالب وطالبة بالثانوي الفندقي، وذلك أمام 288 لجنة على مستوي المحافظة، مقسمين إلى 148 لجنة للتعليم التجاري والفندقي، و117 لجنة للتعليم الصناعي، و23 لجنة للتعليم الزراعي.

أكد وكيل أول الوزارة أن هناك متابعة مستمرة لكافة اللجان الإمتحانية بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتهيئة الأجواء أمام الطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن، لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة، وتأمين غرفة الكنترول، وتجهيز الإستراحات المخصصة للمشرفين على إمتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام، والبالغ عددها 44 إستراحة تضم 166 حجرة تستوعب 1117 سرير .