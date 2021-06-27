لوسيد موتورز تفتتح استديو رائدًا في حي ميتباكينج بنيويورك

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لتمكين الزوار من تجربة لوسيد أير والاطلاع على المجموعة الكاملة من نماذجها

أعلنت لوسيد موتورز، الشركة التي تسعى إلى إرساء معايير جديدة في عالم النقل المستدام عبر سياراتها الكهربائية الفاخرة والمتقدمة، اليوم، عن افتتاح أول استديوهاتها في مدينة نيويورك وثامن استديوهاتها المفتتحة العام الماضي.

ويوفر الاستديو الجديد لزواره الفرصة لتجربة سيارة لوسيد أير، والاطلاع على المجموعة الكاملة من نماذج السيارة. ويعمل الاستديو الرائد على تأسيس حضور لوسيد في مدينة نيويورك قبل إغلاق صفقة الإدماج المتوقعة في الربع الثالث من العام الحالي.

وسيسهم استديو لوسيد، الذي سيُفتتح رسميًّا أمام الجمهور يوم السبت 26 يونيو في مبنى 2 ناينث أفينو، في تعزيز جاذبية حي ميتباكينج المزدهر؛ إذ سيساعد على تسريع انتعاش المدينة الأكثر ازدحامًا في الولايات المتحدة؛ لا سيما مع رغبة المستهلكين في اختبار تجارب جديدة بالاستفادة من دليل استئناف أنشطة قطاع التجزئة الذي أصدرته ولاية نيويورك. وإضافة إلى ذلك، قد يؤدي نمو الأعمال المتوقع في حي مانهاتن إلى تحسّن غير مسبوق في قطاع التجزئة منذ 2009، حينما شهد متوسط فرص العمل في مجال التجزئة في نيويورك نموًّا سنويًّا وصل إلى 19.7%.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التكنولوجيا لدى لوسيد موتورز: "يتيح افتتاح استديو لوسيد في نيويورك -إحدى أكثر المدن حيويةً في العالم- إثبات مدى مواءمة لوسيد أير وتقنياتها الرائدة لنمط الحياة السريع والذوق الرفيع الذي تشتهر به هذه المدينة. ويأتي افتتاح أول استديوهاتنا في نيويورك في وقت مثالي؛ إذ سنحرص على الارتقاء بالمدينة بالتزامن مع عودتها لتقديم أفضل التجارب العالمية للسكان والزوار على حد سواء".

وتعاون فريق التصميم في لوسيد مع شركة الهندسة المعمارية العالمية مارمول رادزينر لترجمة المفردات الجمالية للتصميمات الفاخرة وتحويلها إلى بيئة ملموسة وودودة تشكل وجهة للعملاء للاطلاع على كامل نماذج تشكيلة لوسيد أير من السيارات الكهربائية الفاخرة وعالية الأداء، والتي تتضمن لوسيد أير بيور، المجهزة بمجموعة من أحدث التقنيات والمتوفرة بسعر أوليّ يبدأ من 77.400 دولار أمريكي (أو 69.900 دولار أمريكي زائدًا الضريبة الائتمانية الاتحادية)، ولوسيد أير تورينج بسعر أولي يبدأ من 95.000 دولار أمريكي (أو 87.500 دولار أمريكي زائدًا الضريبة الائتمانية الاتحادية)، ولوسيد أير جراند تورينج بسعر أولي يبدأ من 139.000 دولار أمريكي (أو 131.500 دولار أمريكي زائدًا الضريبة الائتمانية الاتحادية).

وتتميز جميع الطرازات بقوة تصل إلى 1080 حصانًا، وتقطع مسافة 400 متر انطلاقًا من وضعية الثبات بمدة لا تتجاوز 9.9 ثوان فقط؛ فضلًا عن قدرة نماذج محددة على قطع مسافة تزيد على 800 كيلو متر في دورة شحن واحدة؛ مما يجعل لوسيد أير المعيار الجديد للسيارات الكهربائية من حيث الأداء والفاعلية.

تجارب الاستديو

توفر استديوهات لوسيد تجارب رقمية فاخرة مصممة خصيصًا لتلبي مختلف تفضيلات العملاء على اختلافها، سواء فضلوا الحضور بأنفسهم إلى الاستديو أو تقديم طلباتهم عبر الإنترنت أو الدمج بين الطريقتين.

ويتيح استديو لوسيد في نيويورك للعملاء خوض تجربة علامة لوسيد، والحصول على معلومات حول منتجاتها في وجهة تعكس العناصر الجمالية الفريدة لتصميمات الشركة.

وسيتمكن الزوار أثناء زيارتهم، من التعرف على فلسفة الشركة في استقاء الإلهام من جمال ولاية كاليفورنيا -حيث يقع المقر الرئيسي للشركة- وإبداعها وتنوعها.

وقامت لوسيد بنقل تجربة الزيارة الفعلية بكل تفاصيلها إلى الفضاء الرقمي عن طريق توفير خيار لتحديد مواصفات السيارة في الواقع الافتراضي وبدقة 4K، والذي يدمج العالمين المادي والافتراضي ويتيح تخصيص جميع المواصفات بسلاسة؛ بدءًا من تشطيبات المقصورة الداخلية والمواد المستعملة فيها ووصولًا إلى لون الهيكل الخارجي.

تجربة افتراضية

وتحرص لوسيد على تزويد عملائها الراغبين بالتسوق من منازلهم، بتجربة رقمية مخصصة وراقية؛ حيث تتيح لهم تحديد مواصفات السيارة عن طريق لوسيد استوديو لايف، وهو حل سحابي ينتمي إلى منتجات الكونسيرج الخاصة بشركة زيرو لايت؛ مما يوفر للعملاء فرصة التفاعل مع السيارة افتراضيًّا دون الاضطرار لمغادرة المنزل؛ فيما يقوم أحد الممثلين عن لوسيد بتعريفهم على المزايا الرئيسية والخيارات المتاحة.

الاستديوهات المستقبلية ومراكز الخدمة

ويعد استديو لوسيل في مانهاتن أول استديوهات الشركة في شمال شرق الولايات المتحدة وثامن استديوهاتها المفتتحة العام الماضي.

ويقع الاستديو في مبنى 2 ناينث أفينو في مانهاتن، وهو الإضافة الأحدث من بين 11 استديو إضافيًّا يُنتظر افتتاحها في أمريكا الشمالية بحلول نهاية عام 2021. وتشمل قائمة المواقع الأخرى شيكاغو، وسان فرانسيسكو، وفينيكس، ولونج آيلاند، وبوسطن، وفانكوفر، وسان دييغو، ومنطقة واشنطن متروبوليتان؛ ليصل العدد الإجمالي المتوقع إلى 20 استديو ومركز خدمة هذا العام.

ويمكن للعملاء زيارة الاستديو خلال ساعات العمل أو حجز موعد خاص من خلال التواصل مع فريق لوسيد عبر الرابط lucidmotors.com/contact. كما يمكنهم البدء باستكشاف سيارة لوسيد أير عن طريق أداة تحديد المواصفات المفضلة عبر هذا الرابط.