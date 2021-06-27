أخبار عاجلة

بعد تجاوزه الإيطالي" بيريتيني".. "ديوكوفيتش " يتوج بلقب بطولة ويمبلدون -
شاهد.. قطعان الكلاب الضالة تتجول في ميادين شقراء وشوارعها.. ولا حل رغم تكرار المناشدات -
لمن يعاني ضغط الدم.. "الصحة" تكشف ما يجب فعله لتقليل خطر الإصابة بكورونا -
يتسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة.. «الكهرباء»: حمل الشبكة الكهربائية 32 ألف ميجاوات لأول مرة -
رئيس «شباب النواب» ينعل على مسؤول بوزارة التخطيط: «خرجت عن سياق الكلام» -
محافظ بورسعيد: بدء التشغيل التجريبي للميناء البري الجديد الجمعة المقبل -
وزير القوى العامة: الدولة وقيادتها السياسية وجهت بالإهتمام بالعمالة العائدة من الخارج -
ترتيب هدافى الدورى 2021.. محمد شريف يُسقط بن شرقي وينافس مهاجم الأهلي -
الزعيم الكوري الشمالي : الصداقة العسكرية مع الصين تزداد قوة -
جواز السفر الكوري الجنوبي يسمح لحامليه دخول 191 دولة بدون تأشيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فلكية جدة: مثلث سماوي يزيّن سماء .. الليلة

Print
فلكية جدة: مثلث سماوي يزيّن سماء السعودية.. الليلة فلكية جدة: مثلث سماوي يزيّن سماء .. الليلة
أبو زاهرة: سيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة

فلكية جدة: مثلث سماوي يزيّن سماء السعودية.. الليلة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه سيرصد بسماء والوطن العربي قبل منتصف الليل؛ اليوم الأحد 27 يونيو 2021، انتظام القمر الأحدب المتناقص في مثلث سماوي مع كوكبَي المشتري وزحل باتجاه الأفق الجنوب الشرقي، وهي فرصة للتصوير.

وأضاف: المشتري أكثر لمعاناً من زحل، فالمشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجرّدة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تُعرف باسم "أقمار غاليلو"، وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، أيوا، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

أما كوكب زحل فسيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية خافتة، ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقاته التي بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 وجانبها الشمالي في قمة وضوحه.

وتابع: خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعاً ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

وأردف: بمراقبة موقع القمر في الوقت نفس كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أصبح أقرب للمشتري نحو الشرق، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.فلكية جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية