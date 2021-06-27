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المسند عن رياح البوارح: سكون حتى الجمعة المقبل

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لا تستمر على وتيرة واحدة بل لها موجات زمنية تنشط فيها

المسند عن رياح البوارح: سكون حتى الجمعة المقبل

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: ما زالت الفرصة مهيّأة لتشكُّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من أجواء مرتفعات #جازان #عسير #الباحة، وربما #الطائف.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح #البوارح في سكون حتى يوم الجمعة المقبل، ومتوقع اليوم نشاط في الرياح الشمالية الغربية والغربية البحرية الرطبة على غربي منطقتَي #مكة و #المدينة، وقد تثير بعض #الغبار.. وأيضاً حوض الخليج العربي حيث يمتد نشاطها إلى #البحرين و #قطر #الكويت #العراق، وأحياناً تتسع لتؤثر في شرق #إيران وتمتد لشمال #عُمان.

وتابع:رياح #البوارح لا تستمر على وتيرة واحدة؛ بل لها موجات زمنية تنشط فيها قد يصل طولها من 3 – 10 أيام، ثم تهدأ الرياح وتصفو الأجواء لبضعة أيام، ثم لا تلبث أن تعود إلى نشاطها مرة أخرى.

وتابع: ومسرح نشاطها يتجاوز المنطقة #الشرقية إلى أجزاءٍ من المنطقة الوسطى والشمالية من #.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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