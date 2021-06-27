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يصل العراق لعقد قمة ثلاثية.. أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما

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السيسي يصل العراق لعقد قمة ثلاثية.. أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما يصل العراق لعقد قمة ثلاثية.. أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما

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وصل الرئيس عبدالفتاح ، إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين والعراق والأردن، مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثى التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقبال الرئيس بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في وقت سابق، أن الزيارة التاريخية للرئيس إلى بغداد، تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاماً، تأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعباً.

المصرى اليوم

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