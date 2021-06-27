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يتسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة.. «الكهرباء»: حمل الشبكة الكهربائية 32 ألف ميجاوات لأول مرة
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الأحد 11 يوليو 2021 09:04 مساءً
رئيس «شباب النواب» ينعل على مسؤول بوزارة التخطيط: «خرجت عن سياق الكلام»
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الأحد 11 يوليو 2021 09:04 مساءً
محافظ بورسعيد: بدء التشغيل التجريبي للميناء البري الجديد الجمعة المقبل
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الأحد 11 يوليو 2021 09:04 مساءً
وزير القوى العامة: الدولة وقيادتها السياسية وجهت بالإهتمام بالعمالة العائدة من الخارج
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الأحد 11 يوليو 2021 09:04 مساءً
ترتيب هدافى الدورى 2021.. محمد شريف يُسقط بن شرقي وينافس مهاجم الأهلي
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الأحد 11 يوليو 2021 09:04 مساءً
الزعيم الكوري الشمالي : الصداقة العسكرية مع الصين تزداد قوة
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الأحد 11 يوليو 2021 09:04 مساءً
جواز السفر الكوري الجنوبي يسمح لحامليه دخول 191 دولة بدون تأشيرة
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الأحد 11 يوليو 2021 09:04 مساءً
أرمينيا تنفي إطلاق النيران علي مواقع أذربيجانية
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الأحد 11 يوليو 2021 09:04 مساءً
أبوالغيط يهنئ رمطان لعمامرة لتوليه منصب وزير خارجية الجزائر: إضافة للدبلوماسية العربية
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الأحد 11 يوليو 2021 09:04 مساءً
البنتاجون: نتابع بقلق تقدم «طالبان» داخل أفغانستان
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الأحد 11 يوليو 2021 09:04 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
إطلاق ناجح لصاروخ "سويوز" مع جهاز لوزارة الدفاع الروسية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 27 يونيو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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