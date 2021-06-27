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«زي النهارده».. وفاة الرئيس اللبناني إلياس سركيس 27 يونيو 1985

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«زي النهارده».. وفاة الرئيس اللبناني إلياس سركيس 27 يونيو 1985 «زي النهارده».. وفاة الرئيس اللبناني إلياس سركيس 27 يونيو 1985

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كان إلياس سركيس، الرئيس السادس للبنان بعد استقلالها،وكان رئيساً من ٢٣سبتمبر١٩٧٦ إلى ٢٢ سبتمبر ١٩٨٢، وجاء انتخابه رئيسا فى ظروف خيمت عليها أجواء الحرب والانقسام السياسى فى الأيام الأخيرة لعهد الرئيس سليمان فرنجية ، وسركيس ابن المدرسةالشهابية،وكان موظفًا فى الدولة اختاره الرئيس فؤاد شهاب،ليكون من معاونيه نظرًا لنظافة يده واستقامته ولم يوفق فى الوصول للرئاسة بانتخابات١٩٧٠، وهو ابن عائلة متواضعة من الشبانية لم ترث جاهًا ولا مالًا وكان من الرؤساء الذين تولوا الحكم من دون خلفية عائلية أو حزبية تدعمه، وهو مولود فى ١٩٢٤ ودرس الحقوق ونال الإجازة فى ١٩٤٨ من جامعة القديس يوسف، والتحق بسلك القضاء، وعين قاضيًا بديوان المحاسبة فى ١٩٥٣ وتوطدت علاقته بالرئيس فؤاد شهاب الذى عينه مديرًا للشؤون القانونية بالقصرالجمهورى عام ١٩٥٩ثم مديرًا لرئاسة الجمهوريةعام ١٩٦٢ثم تولى حاكمية مصرف لبنان عام ١٩٦٧، بعد أزمة بنك انترا، وفى ١٩٧١ رشحه الشهابيون لمنصب الرئاسة بمواجهة سليمان فرنجية وفشل بفارق صوت واحد، وفى ٨ مايو ١٩٧٦ا نتخب رئيسًا وشهدت مغادرته السلطة فى سبتمبر ١٩٨٢معارك ودخول القوات الإسرائيلية لبيروت الغربية على إثرمقتل الرئيس الشيخ بشير الجميل فى ١٤ سبتمبر١٩٨٢ لدى انتخابه فى تلك الظروف الصعبة ، وقبل انتهاء فترته الرئاسية وقعت أحداث غزو لبنان ١٩٨٢، وتوفى «زى النهارده» فى ٢٧ يونيو ١٩٨٥ فى سويسرا، ودفن بمسقط رأسه الشبانية.

المصرى اليوم

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