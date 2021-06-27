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اليوم.. انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات في الغردقة احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

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اليوم.. انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات في الغردقة احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو اليوم.. انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات في الغردقة احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

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تنفذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة اليوم الاحد، بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، المهرجان الرياضي للدراجات بمدينة الغردقة، وذلك في إطار احتفالات وزارة الشباب والرياضة بثورة 30 يونيو.

ويبدأ السباق في تمام الخامسة مساء من ميدان المحمدي حويدق بالغردقة، مرورا بشارع الكورنيش «فلفلة»، ثم شارع الشيراتون، ثم طريق عرابيا، وينتهي بمنطقة سيتي سنتر بالغردقة.

وعقب انتهاء المهرجان يتم إقامة حفل فني، وتوزيع الجوائز على الفائزين.

المصرى اليوم

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