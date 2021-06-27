«زي النهارده».. اختراع أول ماكينة صرف آلي 27 يونيو 1967

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صاربإمكان كل من لديه حساب في بنك ما أن يصرف مايحتاجه من مال من رصيده البنكى مع بيان حساب رصيده دون الحاجة لأن يكون البنك مفتوحا، وذلك بأن يضع الكارت البنكى الخاص به وإدخال كلمة السر في ماكينة الصراف الآلى التي صارت موجودة في أغلب مدن العالم، وقبل اكتشاف هذه الماكينة وتركيبها لم يكن ذلك متاحا إلا في أوقات العمل الرسمى لكل بنك، وتبدأ قصة ظهور هذه الماكينة في نيويورك حين قام لوثر جورج سيمجيان عام 1939 باختراعها وتركيبها في مصرف سيتى بنك، ولكن الآلة أزيلت بعد 6 أشهر بسبب عدم تقبل العملاء لفكرتها ولم تطرح فكرة الآلة مجددا إلا بعد أكثر من 25 عاماً حين تم تركيب أول جهازصراف آلى في مدينة إنفيلد في شمال لندن«زي النهارده»فى 27 يونيو 1967من قبل بنك باركليز، ويعد جون شبرد بارون هو أول من اخترع آلة صراف آلى إلكترونية لصالح هذا البنك، وكانت مشكلة جون شيفرد بارون أنه لم يستطع الحصول على النقود بسبب عطلة السبت والأحد حين كان في حاجة ملحة للمال فتبلورت عنده الفكرة التي كان عنوانها «بنك مفتوح 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع»، والتقى بمدير البنك الذي يعمل به باركليز لعرض فكرته، فلما سمع المدير الفكرة طلب من جون أن يحولها إلى آلة أو ماكينة سهلة الاستعمال وبالتالى فإنه سيشترى منه هذه الآلة الغريبة فوراً واستغرق جون عاما كاملا حتى توصل في النهاية إلى أول نموذج لماكينةصراف آلى أعلن عنها عام 1967 إلى أن استخدمت أجهزة الصراف الآلى على نطاق واسع في بريطانيا في 1973 بناء على طلب من مصرف لويدز.