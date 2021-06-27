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«زي النهارده».. وفاة أشرف مروان 27 يونيو 2007

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«زي النهارده».. وفاة أشرف مروان 27 يونيو 2007 «زي النهارده».. وفاة أشرف مروان 27 يونيو 2007

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اسمه كاملا(أشرف أبوالوفا مروان)ونعرفه اختصارا باسم أشرف مروان وهو رجل الأعمال وسياسى مصرى مولود في في ١٥يناير ١٩٤٤ وهو زوج منى ابنة الرئيس عبدالناصر وكان والده ضابطا بالجيش، هو اللواء أبوالوفا مروان(مدير سلاح التعيينات)كما شغل موقع نائب رئيس المنطقة المركزية قبل أن يتقاعد ويتولى شركة للأسواق الحرة.حصل أشرف مروان على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة في ١٩٦٥ثم الدكتوراه في نفس التخصص من جامعة لندن فى١٩٧٤وكان قدالتحق بالقوات المسلحة منذ ١٩٦٥ وعمل بالمعامل المركزية للقوات المسلحة ثم مساعدا لعبدالناصروفى١٩٧٠ أصبح سكرتير الرئيس السادات للمعلومات وهى الوظيفة الذي تغيراسمها لاحقا وصارت سكرتيرالرئيس للاتصالات الخارجية، إلى أن ترك موقعه في مارس ١٩٧٦وكان قد ترأس الهيئة العربية للتصنيع بين ١٩٧٤و١٩٧٩ومثل زواجه من ابنة عبدالناصر بداية ظهوره في الحياةالعامةوبعد وفاة عبدالناصركان من الداعمين للسادات ومن رجاله وموضع ثقته، وعينه السادات سكرتيرا خاصا للاتصالات الخارجية في ١٣مايو ١٩٧١ قبل يومين من «ثورة التصحيح» التي لعب فيها مروان والفريق الليثى ناصف قائد الحرس الجمهورى آنذاك الدور الأكبر في الإطاحة بخصوم السادات،وترك العمل بالرئاسة يوم ٢٠ مارس ١٩٧٦ وكان بعد تقاعده قد توجه إلى بريطانيا كرجل أعمال إلى أن توفى «زى النهارده» في ٢٧ يونيو ٢٠٠٧ إثر سقوطه من شرفة منزله في لندن وقد أحاط بحادث الوفاة الكثيرمن الجدل والشكوك إلا أن أسرته أكدت لعدة وسائل إعلام أن وفاته كانت طبيعيةوقدرية.

المصرى اليوم

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