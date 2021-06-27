جمارك سفاجا تضبط 12 محاولة تهرب بينها 2 بندقية ضغط هواء وأجهزة لاسلكي

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد شاذلى القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا والبحر الاحمر بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 12 محاولة تهرب جمركى ل 2 بندقية ضغط هواء وعدد من أجهزة اللاسلكى وكمية من الأقراص المخدرة والمكملات الغذائيةبالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل، تم الإشتباه في مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة ب 12 من الركاب المصريين القادمين من السعودية والكويت، وبالمعاينة الفعلية لأمتعتهم الشخصية تبين وجود طائرة لاسلكية مزوده بكاميرا وجهاز تحكم عن بعد ومنظار قنص للبنادق و٢بندقية ضغط هواء ( صيد ) و٤ جهاز لاسلكي و١٦ حذاء عسكري و٧٣٠ طلقة خرسانية و٧٢٠٠ قرص سولبادين المخدرة و٧٠ علبة سنترام مكمل غذائي و٣٣ لتر بروتين لفرد الشعر و٦٦خصلة شعر بوزن ١٦ كيلو جرام و٧ بلاي استيشن و٤٣ كيلو عسل نحل مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها وقام بالضبط كلا من عرفات محمد، خالد عصمت ،احمد ممدوح، حماد على، محمود مرتضي، محسن برغتلي، احمد عوض، محمود حافظ، عبدالرحمن حمدي تحت اشراف محمد حمدي المشرف بإدارة الحركه وبحضور حمدي صابر مدير مجمع الوارد وعبدالمنعم ثابت مدير التعريفة.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 642 ألف و272 جنيها.

قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 12 محضر ضبط جمركى وحررها ياسر عز العرب مدير الشؤون القانونية.