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أعلنت أورنچ مصر عن توقيع اتفاقية شراكة مع البنك الأهلى المصرى، لإدارة خدمات الدفع عن طريق محفظة «أورنچ كاش» لتعزيز تجربة عملاء أورنچ وضمان الاستقرار الكامل وحصول العملاء على أفضل خدمة شاملة ومؤمنة ومطورة وفقا للمعتاد، وتمهيدا لتقديم المزيد من الخدمات والعروض الجديدة عبر الاستفادة من الإمكانات المصرفية الهائلة التى يقدمها البنك. وسيستفيد العملاء من جميع خدمات محفظة أورنچ كاش الحالية لإنجاز كل المعاملات المالية فى أى وقت ومن أى مكان عبر الموبايل، سواء تحويل الأموال من وإلى أى محفظة أخرى وشحن الرصيد ودفع فواتير الموبايل والإنترنت المنزلى والكهرباء والمياه والغاز، ودفع مصاريف المدارس والجامعات واشتراكات النوادى والنقابات وأقساط التأمينات وتذاكر السفر والسينما والتبرع لأى مؤسسة خيرية، بالإضافة إلى الشراء من التجار عن طريق خاصية الـQR كود من تطبيق أورنچ كاش.

وقال نويل شاتو، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع التطوير والجودة، إن خطتنا المستقبلية تقديم المزيد من الخدمات والعروض الجديدة وفقا لأفضل الأساليب المصرفية وأحدث الوسائل التقنية، وبما يمكن عملاءنا من الحصول على أفضل تجربة على الإطلاق فى السوق المصرية فى قطاع الخدمات المالية عبر محافظ الموبايل. وأوضح أن الشراكة تستهدف تقليل التعاملات النقدية وتيسير عمليات الدفع الإلكترونى بما يضمن خدمات أكثر سهولة وأمنا للمصريين.

وقال هشام عكاشة، رئيس البنك، إن الشراكة تستهدف تقديم تجربة أفضل وأكثر جودة لعملاء الشركة بالاستفادة من الإمكانات المصرفية المتطورة وخاصة الخدمات المصرفية الرقمية التى يقدمها البنك فى تحقيق نقلة نوعية قوية تستهدف تعزيز تجربة عملاء أورنچ وضمان الاستقرار الكامل وحصول العملاء على أفضل خدمة متكاملة وآمنة تماما، مضيفا أن البنك يستهدف من الشراكة الوصول بالخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع، وهو ما يدعم استراتيجية البنك فى الشمول المالى.