أمسيه لشعراء كفر الشيخ

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شهد فرع ثقافة كفرالشيخ امسيه شعريه لشعراء نادي ادب كفر الشيخ، وبحضور عدد كبير من الشعراء تباروا في تقديم إبداعاتهم الشعريه، وبدأت الامسيه بابتهالات قدمها المبتهل طارق إبراهيم، ثم تبعه الشاعر محمد ناجي الابطاوي بقصيدة فاكر، ثم تبعه الشاعر إسماعيل بريك بقصيدة نفحات إيمانية، ثم تبعه الشاعر محمود همام وقصيدة حلم شاعر، والشاعر علاء شلبي وقصيدة إلى امي، والشاعر محمد تاج الدين وقصيدة خايف عليك، والشاعر مصطفى ابو هلال وقصيدة صهلة، والشاعر عمرو عامر وقصيدة لوح جرانيت، والشاعر مصطفى ابو حامد وقصيدة اسرار الحب، والشاعر محمد مجاهد وقصيدة لغة الكتاب، والشاعر حمدان حلمي وقصيدة جرح الارض، والشاعر مصطفى الوحيشي وقصيدة غيابات الهدب، والشاعر همام صادق وقصيدة من فرط حسن، والشاعر ابراهيم سمير وقصيدة ذئب أكل، والشاعر عادل محمد على، والشاعرة رشا ناجح، والشاعر ابراهيم الحداد، والشاعر ابراهيم على ،كل منهم في قصيده شعريه.

ثم اختتم الليلة د. السعيد الطنطاوي مديرعام ادارة دسوق التعليمية بتعقيب على ما قدمه الشعراء.