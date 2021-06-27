أخبار عاجلة

يتسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة.. «الكهرباء»: حمل الشبكة الكهربائية 32 ألف ميجاوات لأول مرة -
رئيس «شباب النواب» ينعل على مسؤول بوزارة التخطيط: «خرجت عن سياق الكلام» -
محافظ بورسعيد: بدء التشغيل التجريبي للميناء البري الجديد الجمعة المقبل -
وزير القوى العامة: الدولة وقيادتها السياسية وجهت بالإهتمام بالعمالة العائدة من الخارج -
ترتيب هدافى الدورى 2021.. محمد شريف يُسقط بن شرقي وينافس مهاجم الأهلي -
الزعيم الكوري الشمالي : الصداقة العسكرية مع الصين تزداد قوة -
جواز السفر الكوري الجنوبي يسمح لحامليه دخول 191 دولة بدون تأشيرة -
أرمينيا تنفي إطلاق النيران علي مواقع أذربيجانية -
أبوالغيط يهنئ رمطان لعمامرة لتوليه منصب وزير خارجية الجزائر: إضافة للدبلوماسية العربية -
البنتاجون: نتابع بقلق تقدم «طالبان» داخل أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عدد وفيات كورونا في العالم يقترب من 4 ملايين حالة

Print
عدد وفيات كورونا في العالم يقترب من 4 ملايين حالة عدد وفيات كورونا في العالم يقترب من 4 ملايين حالة
جونز هوبكنز: تجاوزت حصيلة الإصابات 181 مليونًا

عدد وفيات كورونا في العالم يقترب من 4 ملايين حالة

يواصل وباء كورونا حول العالم حصد مزيد من الأرواح؛ حيث تجاوز إجمالي الوفيات 3 ملايين و915 ألف حالة وفاة؛ فيما تجاوزت حصيلة الإصابات 181 مليون إصابة وفق إحصاء جونز هوبكنز.

قائمة بالدول العشر الأكثر تضررًا جراء تفشي الوباء تتصدرها الولايات المتحدة:

1- الولايات المتحدة: 604 آلاف وفاة، وأكثر من 33.6 مليون إصابة.

2- البرازيل: نحو 513 ألف حالة وفاة، و18.4 مليون إصابة.

3- الهند: نحو 395 ألف حالة وفاة، و30.2 مليون إصابة.

4- المكسيك: 232.5 ألف وفاة، وأكثر من 2.5 مليون إصابة.

5- بيرو: أكثر من 191 ألف حالة وفاة، ومليونان و43 ألف إصابة.

6- : 132683 حالة وفاة، و5 ملايين و430753 إصابة.

7- بريطانيا: أكثر من 128 ألف حالة وفاة، و5 ملايين و367 ألف إصابة.

8- إيطاليا: 127 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4.2 ملايين إصابة.

9- فرنسا: 111 ألف حالة وفاة، و5.8 ملايين إصابة.

10- كولومبيا: 104 آلاف حالة وفاة، و4.1 ملايين إصابة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها

روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها

10 أسباب لانحياز روسيا ضد المصالح المصرية في أزمة «سد النهضة» (دراسة)

10 أسباب لانحياز روسيا ضد المصالح المصرية في أزمة «سد النهضة» (دراسة)

روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا

روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها