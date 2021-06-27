استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية

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تستأنف السلطات المصرية ، اليوم الاحد، العمل بمعبر رفح البري في شمال سيناء،في كلا الاتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال الجرحى والمصابين، فضلا عن إدخال المساعدات المتنوعة ومواد الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه يومي الجمعة والسبت، للعطلة الأسبوعية.

بدورها أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية ، أن السفر اليوم الأحد سيكون للحافلتان الأولى، والثانية حتى الرقم 50 من الكشف الجديد رقم (2021/23)، والذين عليهم التواجد صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

يذكر أن المعبر شهد الأسبوع الماضي تنقل 3942 مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 1900مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع 2042 مسافرًا بحسب مصادر فلسطينية.