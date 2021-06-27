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"" يُشعلها من جديد: "بايدن" يُدمّر أمّتنا.. ربما في 2024 نكون بلا بلد!

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"ترامب" يُشعلها من جديد: "بايدن" يُدمّر أمّتنا.. ربما في 2024 نكون بلا بلد! "" يُشعلها من جديد: "بايدن" يُدمّر أمّتنا.. ربما في 2024 نكون بلا بلد!
أطلق حملته الانتخابية لمنتصف الولاية في لقطات أعادت مهرجاناته الخطابية

أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ؛ رسميّاً، أمس السبت، حملة انتخابات منتصف الولاية، وذلك خلال تجمّع في أوهايو أعاد التذكير بأجواء مهرجاناته الخطابيّة الحماسيّة، وسط تركيزه على الاقتراع الرئاسي لعام 2024.

و"ترامب" المعروف بتنظيم تجمّعات في الهواء الطلق وبخطاباته ذات النبرة العالية، عاد إلى المنبر في أوّل تجمّع كبير يُشارك فيه منذ مغادرته البيت الأبيض قبل 5 أشهر.

وقال "ترامب"؛ في مستهل خطابه، إنّ هذا "أوّل تجمّع لانتخابات 2022"، مضيفاً "سنستعيد مجلس النوّاب، سنستعيد مجلس الشيوخ"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وتطرّق الرئيس السابق إلى كل مواضيعه المفضّلة، وصوّر أمريكا على أنّها بلد يسير "نحو الهلاك" في عهد خليفته جو بايدن؛ مكرّراً مزاعمه عن "سرقة" الديمقراطيين انتخابات عام 2020.

وتابع: "فزنا في الانتخابات مرّتين، وقد نضطر إلى الفوز بها مرّة ثالثة"، وهو ما أثار هتافات الآلاف من مؤيّديه الذين تجمّعوا في ويلنغتون قرب مدينة كليفلاند الصناعية.

وقال "ترامب" إنّ "جو بايدن يُدمّر أمّتنا أمام عيوننا مباشرة. مَن يدري ما الذي سيحدث في عام 2024، لن يكون لدينا حتى بلد!".

ولم يقرّ قطب العقارات البالغ من العمر 75 عاماً صراحةً بفوز خليفته؛ بل على العكس من ذلك، يواصل الحديث عن حصول تزوير انتخابي، رغم رفض القضاء عشرات الشكاوى التي تقدّم بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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