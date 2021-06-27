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تُبعد 1100 سجين باكستاني لإكمال عقوباتهم في بلادهم

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السعودية تُبعد 1100 سجين باكستاني لإكمال عقوباتهم في بلادهم تُبعد 1100 سجين باكستاني لإكمال عقوباتهم في بلادهم
أفرجت عن 65 سجينًا في المرحلة الأولى

السعودية تُبعد 1100 سجين باكستاني لإكمال عقوباتهم في بلادهم

قالت السفارة الباكستانية لدى المملكة العربية : إنه بالتعاون مع السلطات السعودية، تم الإفراج عن 65 سجينًا باكستانيًّا من السجون السعودية، من بين 1100 سجين آخر سيتم إبعادهم إلى باكستان في مراحل مختلفة لإكمال عقوباتهم هناك.

ووفقًا لصحيفة "ذا ناشيونال" الباكستانية، فإن عدد السجناء الباكستانيين في السجون السعودية يصل إلى 3284 سجينًا، بعضهم سيستمرون في قضاء عقوباتهم الكاملة في السعودية بسبب ارتكابهم جرائم خطيرة من بينها القتل وتهريب المخدرات.

وأشار السفير الباكستاني لدى الرياض، بلال أكبر، إلى أن هناك 23 سجينة باكستانية في مختلف سجون المملكة سيتم الإفراج عن عدد منهم؛ موضحًا أن الجهات في المملكة متعاونة بشكل كبير في مشاكل السجناء ومساعدتهم في قضاياهم العالقة وإعادتهم إلى بلادهم.

وقال السفير "بلال أكبر": إن الترتيبات جارية حاليًا لإعادة 65 باكستانيًّا أفرجت عنهم السلطات السعودية هذا الأسبوع من مختلف السجون، بعد أن دفعت السفارة الباكستانية مبلغ الغرامات المستحقة عليهم.

وأضاف: "بعد إصدار وثائق سفر مؤقتة لهم؛ سيكون بمقدور هؤلاء الباكستانيين السفر إلى باكستان الأسبوع المقبل، ويتوقع أن يتم الإفراج عن ما يقارب 25 سجينًا باكستانيًّا خلال الأسبوع المقبل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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