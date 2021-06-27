بداية من 2025.. المقاهي تستخدم أكوابًا قابلة لإعادة الاستخدام في السعودية وأمريكا

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لتقليل كمية النفايات الفردية

تعتزم عدد من شركات المقاهي الأمريكية العاملة في الولايات المتحدة وخارجها، استخدام أكواب قابلة لإعادة الاستخدام؛ وذلك لتقليل كمية النفايات الفردية.

ووفقًا للتقارير الأمريكية، يُتوقع أن تبدأ المقاهي الأمريكية باستخدام هذا النوع من الأكواب مع مطلع عام 2025 في جميع فروعها في السعودية وأمريكا وبعض دول أوروبا، والتوسع بعد ذلك في بقية الفروع في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتطبق بعض الشركات الأمريكية -منذ عدة سنوات في أمريكا- فكرة استخدام الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام؛ وذلك مقابل اقتطاع مبلغ رمزي حسب أحجام الأكواب، والتي يمكن استخدامها حتى 25- 30 مرة للمشروبات الساخنة وكذلك الباردة.