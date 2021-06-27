أخبار عاجلة

36 ساعة.. المدة الزمنية لنقل الحجاج من مناطق المملكة -
تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الإسرائيلي (صور) -
إغلاق كامل في ليبيا لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا -
وزير التعليم يقرر حرمان 7 طلاب أدبي من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين -
ركن الطفل يخطف الأضواء في معرض الكتاب -
استشاري: طلاب الثانوية العامة يعانون من توتر شديد لهذا السبب -
نهاد أبوالقمصان ترفض تشديد عقوبة التحرش: تحويله لجناية غير منطقي -
شغب بين جماهير إنجلترا وإيطاليا قبل نهائي يورو 2020.. فيديو -
نائبة تطالب بقائمة بـ«أسماء المتحرشين» لتوزيعها على المصالح الحكومية: لتأكيد الردع -
شكري يبحث مع وزير خارجية مالطا الأزمة الليبية والإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

تونى نادال: «رافا» فاجأنى.. و«نوفاك» «غيّر قواعد اللعبة»

Print
تونى نادال: «رافا» فاجأنى.. و«نوفاك» «غيّر قواعد اللعبة» تونى نادال: «رافا» فاجأنى.. و«نوفاك» «غيّر قواعد اللعبة»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدث تونى نادال، مدير بطولة مايوركا للتنس، عن رأيه فى بقية بطولات الموسم، وعن حظوظ نوفاك ديوكوفيتش فى إنهاء الموسم كأكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات الكبرى. وقال تونى، فى مقابلة مع صحيفة ماركا الإسبانية: «مشاركة ديوكوفيتش فى البطولة بمنافسات الزوجى، كانت بناء على رغبته ولم أوجه له دعوة، لكن بصفتى من مشجعى التنس، أود أن أرى رافا وديوكوفيتش فى مايوركا».

وأضاف: «لقد فاجأنى نادال بانسحابه من بطولة ويمبلدون، صحيح أنه كان يعانى من بعض المشاكل الصغيرة، لكن من الواضح أن خسارة لقب رولان جاروس كانت قاسية».

وزاد: «الخسارة فى رولان جاروس مؤلمة دائمًا، خاصة إذا فزت 13 مرة فى البطولة، لكنها ليست الهزيمة الأولى لرافائيل، لقد خسر مباريات أكثر صعوبة فى النهائيات ومن الطبيعى أن يتأثر قليلا». وأوضح: «لم أر نوفاك بمستوى عال فى المبارة الأخيرة، خاصة عندما تنظر إلى المجموعة الأخيرة، صحيح أنه حصل على نقاط جيدة للغاية، لكن رافائيل فشل أكثر من المعتاد، لقد ارتكب 55 خطأ سهلا، وهذا سهل على ديوكوفيتش اللعب بشكل أكبر».

وواصل: «إذا نظرت إلى أرقام رافائيل من 2020 إلى 2021، فهناك فرق واضح، لم أشاهد مباراة جيدة بشكل مثير، واتصل بى شقيقى ميجيل أنجيل ليسألنى كيف رأيت مستوى المباراة وأخبرته بهذا بالضبط». وعن إمكانية فوز نوفاك بلقب آخر فى بطولات الجراند سلام وتخطى إنجاز نادال وفيدرر، قال تونى: «من الصعب. لكن من المحتمل أن يفوز ديوكوفيتش بالبطولات الأربع الكبرى هذا العام، الحقيقة هى أنه قبل رولان جاروس رأيت رافائيل هو المرشح للتفرد بالإنجاز التاريخى، لكن الآن تغير الوضع قليلا».

كما شدد تونى على أن حظوظ فيدرر فى المنافسة على لقب ويمبلدون صعبة للغاية، لكنه لا يستبعد هذا الأمر، وقال: «شاهدت روجر فى بطولة «هاله»، لقد عانى كثيرا فى المجموعة الأخيرة أمام فيليكس، وخسر المباراة».

وتابع: «هذا الشىء الطبيعى، ليس من السهل عليه لعب سلسلة من المباريات تصل إلى 5 مجموعات».

وأتم: «يتمتع فيدرر بالكفاءة الكافية للتغلب على أى شخص، ما لا أعرفه هو ما إذا كان قادرًا على لعب مباريات عالية الكثافة لمدة أسبوعين، ومع روجر يمكنك توقع أى شىء».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يتسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة.. «الكهرباء»: حمل الشبكة الكهربائية 32 ألف ميجاوات لأول مرة

يتسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة.. «الكهرباء»: حمل الشبكة الكهربائية 32 ألف ميجاوات لأول مرة

رئيس «شباب النواب» ينعل على مسؤول بوزارة التخطيط: «خرجت عن سياق الكلام»

رئيس «شباب النواب» ينعل على مسؤول بوزارة التخطيط: «خرجت عن سياق الكلام»

محافظ بورسعيد: بدء التشغيل التجريبي للميناء البري الجديد الجمعة المقبل

محافظ بورسعيد: بدء التشغيل التجريبي للميناء البري الجديد الجمعة المقبل

وزير القوى العامة: الدولة وقيادتها السياسية وجهت بالإهتمام بالعمالة العائدة من الخارج

وزير القوى العامة: الدولة وقيادتها السياسية وجهت بالإهتمام بالعمالة العائدة من الخارج