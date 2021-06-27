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انتقادات ألمانية لإقامة نهائى «يورو 2020» فى لندن

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انتقادات ألمانية لإقامة نهائى «يورو 2020» فى لندن انتقادات ألمانية لإقامة نهائى «يورو 2020» فى لندن

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انتقد رئيس معهد روبرت كوخ الألمانى لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر، إقامة نهائى بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) فى لندن.

وقال فيلر فى مقابلة مع صحيفة راينيشه بوست الألمانية: «من منظور طب العدوى، هذه ليست فكرة جيدة».

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تشهد انتشارا سريعا لمتغير كورونا «دلتا»، الذى تم اكتشافه لأول مرة فى الهند، وهو مسؤول عن غالبية الإصابات الحالية هناك.

وأعرب فيلر عن عدم تفهمه امتلاء الملاعب بالمشجعين وسفرهم وراء منتخبات بلادهم، فى ظل استمرار الحاجة إلى الحماية من العدوى.

وأوضح أنه غير راض عن الأمر من هذا المنظور، مضيفًا أنه ليس من المعقول أن يسافر المشجعون إلى أرجاء أوروبا.

وقال: «فى ميونخ، يوجد على الأقل مفهوم النظافة، ويسمح فقط بدخول الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو المتعافين أو الذين تم اختبارهم، كما ينظم الوصول إليه».

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة نظيره الإنجليزى، الثلاثاء المقبل، فى ثمن نهائى اليورو، على ستاد ويمبلى.

فى سياق متصل، علق ماركوس راشفورد، مهاجم إنجلترا، على المواجهة المرتقبة التى ستجمع منتخب بلاده بألمانيا، فى دور الـ16 من منافسات اليورو.

وقال راشفورد بحسب ما نقلت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية: «نحن سعداء لكوننا جزءًا من التاريخ، تركيزنا الرئيسى ينصب على الفوز بالمباراة، إذا نجحنا فى ذلك سندخل التاريخ، هكذا يتم تذكر الفرق العظيمة».

وأضاف: «لا يوجد مجال للخوف من الماضى، لا يمكننا العودة إلى الوراء وتغيير التاريخ، ولكن ما يمكن أن نفعله هو تغيير نتيجة المباراة القادمة، هذه مواجهة تضم العديد من اللاعبين المميزين، وهذا ما نتطلع إليه».

وتابع: «ترغب فى اختبار نفسك أمام الأفضل، وللفوز بالبطولة يجب أن نتغلب على أفضل الفرق، هذه هى المعادلة البسيطة، يجب أن نكون فى الموعد، نحن مستعدون وسنذهب لمحاولة الفوز باللقاء».

وواصل: «ألمانيا من أقوى الفرق، ولكن بإمكاننا مواجهتهم، فى السنوات الماضية واجهنا العديد من الفرق الكبرى وحققنا النتائج، فى السابق كنا نلعب بصورة جيدة ولكن تسيطر علينا الفرق الأكبر، ولكن جاريث (ساوثجيت) غير هذا الأمر».

واستكمل ماركوس راشفورد: «بداية من دورى الأمم الأوروبية (2018) أردنا دفع أنفسنا للفوز على تلك المنتخبات الكبرى، وبدأنا تدريجيًا تحقيق ذلك، وتطورنا كثيرًا». وأتم مهاجم إنجلترا: «نرغب فى الظهور بأفضل صورة لنا، وأن نحقق الانتصار بأسلوب إنجلترا من خلال تقديم كرة قدم جيدة والعمل بقوة لخلق الفرص وتسجيل الأهداف».

المصرى اليوم

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