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الرياض - مباشر: أقرت المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، والتي تلغي كافة ما يتعارض مع أحكامها.

ونشرت الجريدة الرسمية للمملكة "أم القرى"، اليوم الجمعة، قرار احمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي.

وأشار القرار، إلى أن على نائب وزير التنمية الاجتماعية اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

وتضمنت اللائحة، ضوابط وآلية التقدم واحتساب المعاش، والفئات المستفيدة وشروط الاستحقاق، ضوابط زيارة الباحث الاجتماعي المساكن، وتصنيف المستفيدين والتزاماتهم.

المستفيدون وشروط الاستحقاق

وأفادت المادة 6 من اللائحة، أنه يستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة 3 أشهر متصلة، أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف الملعاش، ويستثنى من شرط الجنسية كل من:

- زوجة السعودي، وكذلك مطلقته وأرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، وذلك بشرط تحقق ما يلي:

أ- إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في المملكة.

ب- أن يكون لدى المرأة إقامة سارية المفعول.

ج- تقديم ما يثبت الحالة.

-أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، وذلك بشرط تحقق ما يلي:

أ- إقامتهم إقامة دائمة في المملكة.

ب- ثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي مبوجب مستند رسمي.

ج- أن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول.

-الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، وذلك بشرط تحقق ما يلي:

أ- أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول.

ب- تقدمي ما يثبت الإعاقة.

ونصت المادة 7، على أنه إذا كان لدى العائل أكثر من أسرة تقيم في مسكن واحد، فيعد هو وجميع من يندرج تحت رعايتهومسؤوليته ونفقته في ذلك المسكن أسرة واحدة لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة.

وتابعت ذات المادة، إذا كان لدى العائل أكثر من أسرة وكانت كل أسرة تقيم في مسكن منفصل، فتعد كل أسرة مستقلة لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة، ويتم احتساب الدخل الشهري وتقسيم استحقاق كل أسرة يعولها على حدة.

ويعد تابعا الطالب المتفرغ للدراسة الذي لم يتجاوز سنه 25 عاماً، ويقيم في مسكن منفصل عن أسرته أو في مدينة أخرى لغرض الدراسة.

وبينت المادة، أنه إذا حصل خلاف حول تبعية المحضون لأي أسرة، فالعبرة بما ينص عليه صك إثبات الحضانة، فإن لم يكن هناك صك، فيعد المحضون للأسرة التي مسكنها أقرب لمدرسته، ما لم ير الباحث الاجتماعي غير ذلك بناء على اعتبارات أخرى يتم توضيحها في تقرير زيارة المسكن.

تقدير الاستحقاق وآلية احتساب المعاش

أوضحت المادة 8 من اللائحة، أنه يستحق المستقل أو الأسرة المعاش إذا كان الدخل المحتسب أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

ونصت المادة التاسعة، على أن "يكون الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة مساوياً للدخل الشهري بعد خصم ما قدره 50 بالمائة من قيمة الدخل المكتسب.. ويضاف كل دخل محتسب جديد لأي من أفراد الأسرة إلى مجموع الدخل المحتسب للأسرة".

وذكرت المادة 12 من اللائحة، أنه يحتسب الحد الأدنى للمعاش وفق لما يلي:

-يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش للمستقل مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش.

-مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش للعائل مساويا للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش بالإضافة إلى زيادة عن كل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش.

- لا يدخل فى الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة الزيادة المقررة للتابع في الحالتين الآتيتين:

قضاء التابع مدة خارج المملكة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ تقدمي الطلب، على ُ أن تعاد الزيادة المقررة له بعد عودته إلى المملكة وإقامته فيها إقامة دائمة بناء على طلب يقدم للوزارة.

الإقامة الدائمة للتابع في المراكز الإيوائية أو العلاجية.

- لا تؤثر على احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش المنطقة الجغرافية لمسكن المستفيد أو مصروفاته.