«موراتا»: تلقيت تهديدات ولم أنَم لمدة 9 ساعات بعد مباراة بولندا

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علق ألفارو موراتا، مهاجم منتخب إسبانيا، على الحملة التى يتعرض لها من جمهور الماتادور، خلال يورو 2020.

وظهر «موراتا» بمستوى متراجع ضد بولندا فى الجولة الثانية، كما أهدر ركلة جزاء أمام سلوفاكيا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات باليورو، وتعرض لصيحات استهجان كبيرة من المدرجات.

وقال «موراتا»، فى تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا: «لم أنم لمدة 9 ساعات بعد مباراة بولندا».

وأضاف: «لقد تلقيت تهديدات وإهانات لعائلتى، وتمنوا موت أطفالى، لكننى بخير، ربما إذا حدث ذلك قبل بضع سنوات كنت سأموت.. لقد قضيت بضعة أسابيع معزولًا عن كل شىء».

وتابع «موراتا»: «ربما لم أقم بعملى كما ينبغى. أتفهم أننى أتعرض للنقد لأننى لم أسجل هدفًا، لكن أتمنى أن يضع الناس أنفسهم فى مكان الشخص الذى يتلقى التهديدات، وتمنِّى موت أطفاله».

وواصل المهاجم الإسبانى: «أضع هاتفى فى مكان آخر فى كل مرة أصل فيها إلى الغرفة، وما يزعجنى أنهم يخبرون زوجتى وأطفالى بكل شىء».

وعن إضاعة ركلة الجزاء أمام سلوفاكيا، قال «موراتا»: «أنا فخور جدًا بتسديد ركلة الجزاء، لقد أمسكت بالكرة ورميتها وانتظرت ليقوم أحد اللاعبين بالتسديد، وعندما لم يتقدم أحد، توليت تنفيذ الركلة، لقد سددتها وأخطأت، والكل يخطئ ويفشل فى ركلات الجزاء، لقد تواصل معى (كاسياس) و(راؤول) و(رينا) وغيرهم، وطالبونى بعدم التأثر بالنقد».