«بيريز» يكشف مفاجآت مدوية عن رحيل «راموس وزيدان»

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علق فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على رحيل المدرب الفرنسى زين الدين زيدان والقائد سيرجيو راموس عقب نهاية الموسم المنصرم، وقال فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أعرف زيدان.. لقد كان عامًا صعبًا، ناضلت من أجل استمراره». وأضاف: «لم أقرأ رسالة الوداع، لكنى أقسم أن من كتبها لم يكن زيدان. أتمنى له التوفيق».

وتابع: «زيدان أسطورة لريال مدريد ولديه كل التقدير، كما أنه يحلم بأن يصبح مدربًا لمنتخب فرنسا، وأنا متأكد من أنه سيحقق ذلك».

كانت الصحافة الإسبانية قد نشرت رسالة من زيدان عقب رحيله، تضمنت الهجوم على مجلس إدارة ريال مدريد.

وحول رحيل راموس، قال بيريز: «أحبه مثل ابنى. لقد تعاقدت معه هنا فى عام 2005، ولم أحضر من قبل مؤتمرًا صحفيًا مع أحد اللاعبين».

وواصل: «أنا معجب براموس. لقد كان أسطورة وأردناه أن يبقى، عرضنا عليه عقدًا لكنه تضمن موعدًا نهائيًا، إلا أن سيرجيو لم يوضح ذلك. هذا منزله وسيعود بالتأكيد هنا فى دور آخر».

كما تحدث رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، عن إمكانية التعاقد فى الصيف مع لاعبين مثل الفرنسى كيليان مبابى، الذى وصفه بأنه «لاعب عظيم». وفى مقابلة مع إذاعة أوندا سيرو، قال بيريز: «الجميع يعرف سياستى، من يلعبون هنا هم الأفضل».

وأضاف: «هذا المزيج من أفضل اللاعبين، والشباب أعطانا النجاح. هذا ما نعمل عليه. هذا العام نحن فى مرحلة تجديد متضررة بسبب وباء كورونا». وتابع: «الكل يعرف ما يمكننى فعله، ويثقون بى. لقد أحضرت فيجو وزيدان ورونالدو وبيكهام وكريستيانو».

وتابع: «سيأتى أولئك الذين أعتقد أنا وهم أنهم الأفضل طالما كان ذلك ممكنًا. مبابى لاعب رائع، لكن من عدم الاحترام التحدث عن لاعبين ليسوا فى ريال مدريد».

كما دافع عن فكرة المراهنة على لاعبين شباب، وأشار إلى أسماء مثل رافائيل فاران ومارسيلو فييرا. وقال: «لم نتحدث مع فاران بعد، لقد ذهب إلى اليورو. لقد تصرف فاران دائمًا بشكل جيد لأنه رجل نبيل. إذا أراد المغادرة سيقول ذلك».

كما تحدث بيريز عن إمكانية مشاهدة مباريات كرة القدم العام المقبل فى سانتياجو برنابيو، على الرغم من أعمال التجديد التى يتم تنفيذها هناك. وأوضح رئيس الملكى: «ستكون من حيث المبدأ، بحلول نهاية العام المقبل». وأتم: «سعداء بعودة كارلو أنشيلوتى.. نتوقع مرحلة

جديدة قادمة».