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«هاليب» تنسحب من بطولة «ويمبلدون» بسبب الإصابة

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«هاليب» تنسحب من بطولة «ويمبلدون» بسبب الإصابة «هاليب» تنسحب من بطولة «ويمبلدون» بسبب الإصابة

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قالت المصنفة الثالثة عالميًا الرومانية سيمونا هاليب، حاملة اللقب، إنها انسحبت من بطولة ويمبلدون للتنس للإصابة.

وأوضحت «هاليب»، التى توجت باللقب فى آخر نسخة للبطولة الكبرى فى 2019 عبر موقع إنستجرام: «بكل حزن، أعلن انسحابى من البطولة لعدم اكتمال التعافى من إصابة فى ربلة الساق».

كانت «هاليب» انسحبت فى مايو الماضى من بطولة روما على الملاعب الرملية بعد تعرضها للإصابة خلال مباراتها فى الدور الثانى أمام أنجليك كيربر، ومن ثم اضطرت بعد ذلك لعدم المشاركة فى فرنسا المفتوحة.

وأضافت «هاليب»: «حاولت قدر المستطاع استعادة سابق لياقتى حتى أكون جاهزة للعب فى ويمبلدون فى ظل هذه الذكريات الخاصة من البطولة قبل عامين، كنت أشعر بالإثارة والسعادة للعودة إلى هذه الملاعب الجميلة كمدافعة عن اللقب».

وأردفت قائلة «للأسف لم يستجب جسمى، ولا بد لى من الاحتفاظ بهذا الإحساس إلى العام المقبل». كانت هاليب حرمت من فرصة الدفاع عن اللقب فى العام الماضى بسبب إلغاء البطولة نتيجة تفشى حول العالم. وتنضم هاليب بذلك إلى المصنفة الثانية عالميا اليابانية نعومى أوساكا التى أعلنت فى وقت سابق انسحابها من البطولة الكبرى التى تقام على الملاعب العشبية.

وفى غياب هاليب وأوساكا، ستصبح لاعبة البيضاء أرينا سبالينكا المصنفة الثانية بعد الأسترالية آشلى بارتى، المصنفة الأولى عالميا.

وقالت هاليب أيضا: «بصراحة أستطيع القول إننى حزينة وغاضبة لاضطرارى لاتخاذ هذا القرار». وأضافت: «كانت هذه فترة صعبة.. لكن الغياب عن آخر بطولتين كبيرتين زاد الأمور صعوبة على الجانبين البدنى والذهنى». وأتمت: «سنرى ما الذى يحمله المستقبل، لكنى آمل أن يجعلنى هذا أكثر قوة على المستويين الشخصى والرياضى».

المصرى اليوم

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