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محمد مجدي قفشة، لاعب المنتخب الوطني المصري والنادي الأهلي، أصبح معشوق الجماهير الحمراء خاصة بعد الأداء المتميز الذي يقدمه خلال الفترة الماضية والحالية مع فريقه، خاصة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي صعد حامل اللقب للمبارة النهائية بعد إقصاء الترجي التونسي برباعية نظيفة خلال اللقاءين.

ووجه قفشة، رسالة لجماهير النادي الأهلي، عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، وقال: «الحمد لله على المكسب، الأهلي لا ينسى ديونه أبدا».. في إشارة إلى ثأر الأهلي من خسارته لقب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 على يد الترجي، بالخسارة بثلاثية نظيفة في ملعب رادس.

وأضاف: «طموح شخصي لي ولكل اللاعبين الفوز باللقب العاشر بإذن الله، نفرح الليلة بفرحة جمهورنا ولكننا نتذكر أن الفرحة الكبرى بعد التتويج، صناعة الأهداف ممتعة مثل تسجيلها، موضحا أنه يشعر بسعادة كبيرة عندما يصل لمرمى المنافس من أقصر الطرق ولا شيء يسعده أكثر من فرحة الجماهير».