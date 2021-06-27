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شادى محمد: خسارة الأهلي على ملعبه صعبة.. وطريقة موسيماني أعجبتني

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شادى محمد: خسارة الأهلي على ملعبه صعبة.. وطريقة موسيماني أعجبتني شادى محمد: خسارة الأهلي على ملعبه صعبة.. وطريقة موسيماني أعجبتني

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قال شادي محمد، قائد الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر حقق فوزا مستحقا على حساب الترجي التونسي في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت.

وأضاف شادي محمد في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي اعتاد دائما الرد في الملعب، وعدم التطرق للاهانات أو الاستفزازات التي يتعرض لها خارج الملعب.

وأفاد شادي محمد، إن لاعبي الأهلي كانوا رجالا، واستطاعوا فرض سيطرتهم على مباراتي الذهاب والإياب، مضيفا :«أعجبتني طريقة لعب موسيماني أمام الترجي حيث اعتمد على استنفاذ طاقة الخصم».

وتابع:«من الصعب أن يكسب الأهلي خارج ملعبه، ثم يخسر على أرضه، موسيماني أثبت نفسه وبشدة وبات أحد أفضل المدربين في تاريخ الأهلي».

المصرى اليوم

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