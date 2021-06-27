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« النواب» تهنئ الأهلي بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

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«رياضة النواب» تهنئ الأهلي بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا « النواب» تهنئ الأهلي بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

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تقدم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بخالص التهنئة للنادي الأهلي، للتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره الترجي التونسي.

وأكد حسين في بيان رسمي: «أتقدم باسمى وبإسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهتئة للنادى الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال».

وتابع: «وإذ تعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهانى لجماهير وأعضاء ومجلس إدارةٍ النادى الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تحقيق هذا اللقب الكبير الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية؛ والتي تشهد طفرة حقيقية على مختلف الأصعدة الرياضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين».

وأتم: «نرجو الله دوام التقدم والتوفيق للنادى الأهلي لتحقيق المزيد مِن الانجازات على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية».

المصرى اليوم

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