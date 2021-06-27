أخبار عاجلة

36 ساعة.. المدة الزمنية لنقل الحجاج من مناطق المملكة -
تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الإسرائيلي (صور) -
إغلاق كامل في ليبيا لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا -
وزير التعليم يقرر حرمان 7 طلاب أدبي من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين -
ركن الطفل يخطف الأضواء في معرض الكتاب -
استشاري: طلاب الثانوية العامة يعانون من توتر شديد لهذا السبب -
نهاد أبوالقمصان ترفض تشديد عقوبة التحرش: تحويله لجناية غير منطقي -
شغب بين جماهير إنجلترا وإيطاليا قبل نهائي يورو 2020.. فيديو -
نائبة تطالب بقائمة بـ«أسماء المتحرشين» لتوزيعها على المصالح الحكومية: لتأكيد الردع -
شكري يبحث مع وزير خارجية مالطا الأزمة الليبية والإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

هشام حطب يكشف خطوات لحل أزمة منتخب سيدات الشاطئية

Print
هشام حطب يكشف خطوات مصر لحل أزمة منتخب سيدات الشاطئية هشام حطب يكشف خطوات لحل أزمة منتخب سيدات الشاطئية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، إن لجنته اتخذت كافة الإجراءات لحفظ حق منتخب للسيدات للكرة الشاطئية.

وأضاف هشام حطب، في تصريحات تليفزيونية، أن مصر تقدمت باحتجاج رسمي بعد قرار استبعاد منتخبنا للكرة الشاطئية من التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو، بسبب المخالطة للمدير الفني لمنتخب الرجال المصاب بفيروس كورونا.

وأردف: «تواصلنا مع سفير مصر بالمغرب بشأن الأزمة، كما تواصلنا مع الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية، ونتطلع بشتى الطرق لحل الأزمة والحفاظ على كافة حقوق المصري».

وأكمل: «حصلناعلى وعد من الاتحاد الدولي على اعلان الرد على شكوتنا خلال 72 ساعة، لانتهم أحدا ولا نؤمن بنظرية التآمر لإقصاء فرقنا من البطولة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ

مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا