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العطاء.. شاهد ما فعله نسر حين سقاه رجل

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فيديو العطاء.. شاهد ما فعله نسر حين سقاه رجل الماء العطاء.. شاهد ما فعله نسر حين سقاه رجل
في البداية كان النسر يبدو مرتبكًا

فيديو العطاء.. شاهد ما فعله نسر حين سقاه رجل الماء

تُعدُّ لحظات الخير والعطاء من الأوقات التي تمنحنا السعادة، ومنها هذه اللحظة التي يساعد فيها رجلٌ نسرًا ظمآن في شرب من زجاجة.

وحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، تم بث هذا الفيديو على صفحة "Buitengebieden" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ويُظهر المقطع الرائع الذي تبلغ مدته 20 ثانية ثلاثة رجال على طريق سريع، ويقوم أحدهم بسكب الماء من زجاجة على منقار النسر الظمآن. ويفعل الرجل هذا بعناية وببطء، بينما يقف الاثنان الآخران متفرجَيْن على المشهد أمامهما.

وتضيف الصحيفة: "في البداية كان النسر يبدو مرتبكًا، لكنه تمكَّن من شرب بعض الماء، وفي النهاية مد منقاره لفوهة الزجاجة؛ ليكشف عن مدى ظمئه".

ولم تكشف الصحيفة أين ومتى حدثت هذه الواقعة، لكنها تؤكد أن الفيديو جعل كل من شاهده سعيدًا، ووضع على شفتَيْه ابتسامة خير وعطاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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