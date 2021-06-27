أخبار عاجلة

36 ساعة.. المدة الزمنية لنقل الحجاج من مناطق المملكة -
تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الإسرائيلي (صور) -
إغلاق كامل في ليبيا لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا -
وزير التعليم يقرر حرمان 7 طلاب أدبي من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين -
ركن الطفل يخطف الأضواء في معرض الكتاب -
استشاري: طلاب الثانوية العامة يعانون من توتر شديد لهذا السبب -
نهاد أبوالقمصان ترفض تشديد عقوبة التحرش: تحويله لجناية غير منطقي -
شغب بين جماهير إنجلترا وإيطاليا قبل نهائي يورو 2020.. فيديو -
نائبة تطالب بقائمة بـ«أسماء المتحرشين» لتوزيعها على المصالح الحكومية: لتأكيد الردع -
شكري يبحث مع وزير خارجية مالطا الأزمة الليبية والإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العواجي" تقود 28 طالبًا من جامعة المؤسس للتعريف بالسياحة الداخلية

Print
زاروا قلعة عسفان الأثرية وشاهدوا المعالم السياحية مساء أمس

زار 28 طالبًا من كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة مساء أمس السبت، قلعة عسفان بشمال شرق محافظة جدة، وقادت الزيارة المنظمة السياحية شريفة حسين العواجي، الرئيس التنفيذي لأرض السعد للسياحة، والمهتمة بصناعة السياحة .

وأوضحت "العواجي" أن هذه الزيارة تأتي لتأهيل طلاب كلية السياحة للسياحة السعودية وخدمة السياح وتدريبهم على ترتيب البرامج السياحية، وكيفية الاهتمام بالسياحة والسياح، وجذب السائح المحلي والخارجي للسياحة السعودية، وتعريفه بالأماكن الأثرية داخل المملكة.

وأكدت اهتمامها وحرصها على تدريب وتأهيل طلاب كلية السياحة ليُسهموا في خدمة المجال السياحي وتأهيلهم.

وأعربت عن شكرها لوزير السياحة أحمد الخطيب ولنائبته الأميرة هيفاء آل سعود ولمسؤولي الهيئة السعودية للسياحة؛ لما يبذلونه من جهود لخدمة القطاع السياحي بالمملكة.

وقلعة عسفان أو قشلة عسفان تعد قلعة أثرية وتقع على قمة تل قرب مركز عسفان التابع لمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية