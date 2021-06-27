«قرار الطرد مبالغ فيه».. جمال الشريف يقيّم تحكيم مباراة الأهلي والترجي

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علق الخبير التحكيمي جمال الشريف على الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة الأهلي والترجي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على الترجي بثلاثية نظيفة بملعب السلام وي الأهلي وبلغ نهائي دوري أبطال أفريقيا، في مباراة قادها تحكيمياً الكاميروني نيانب، والذي احتسب ركلة جزاء لبطل مصر وقام بطرد مدافع الفريق التونسي.

وقال الشريف في تصريحات تليفزيونية: «هناك ركلة جزاء ولكن وفقا للقوانين الجديدة، كان يجب تخفيض العقوبة للإنذار بدلا من الطرد في ركلة جزاء الأهلي أمام الترجي».