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ميدو: الأهلي سيخوض أسهل نهائي أمام كايرز تشيفز.. وعلى جماهيره الفخر بالخطيب

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ميدو: الأهلي سيخوض أسهل نهائي أمام كايرز تشيفز.. وعلى جماهيره الفخر بالخطيب ميدو: الأهلي سيخوض أسهل نهائي أمام كايرز تشيفز.. وعلى جماهيره الفخر بالخطيب

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قال أحمد حسام ميدو، نجم السابق السابق، أن مباراة كايزر تشيفز ستكون «أسهل» نهائى للأهلي في التاريخ.

وبلغ الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر عبر تاريخه وذلك بعد الفوز على الترجي بنتيجة 4/0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف النهائي.

وأكمل ميدو عبر تصريحات تليفزيونية: «سيذكر التاريخ أن الأهلي هزم الترجي ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا دون النظر لأي ظروف».

وأنهى تصريحاته: «يجب على جمهور الأهلي الفخر بالكابتن محمود الخطيب الذي(خاطر) باختيار موسيماني في توقيت صعب جدا، والأهلي اليوم يمتلك مدرب يملك كل المزايا التي تؤهله ليكون أحد أفضل المدربين في تاريخ النادي».

المصرى اليوم

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