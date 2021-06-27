أخبار عاجلة

وزير التعليم يقرر حرمان 7 طلاب أدبي من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين -
ركن الطفل يخطف الأضواء في معرض الكتاب -
استشاري: طلاب الثانوية العامة يعانون من توتر شديد لهذا السبب -
نهاد أبوالقمصان ترفض تشديد عقوبة التحرش: تحويله لجناية غير منطقي -
شغب بين جماهير إنجلترا وإيطاليا قبل نهائي يورو 2020.. فيديو -
نائبة تطالب بقائمة بـ«أسماء المتحرشين» لتوزيعها على المصالح الحكومية: لتأكيد الردع -
شكري يبحث مع وزير خارجية مالطا الأزمة الليبية والإرهاب -
بعد «كرونز».. «صحة النواب» توصى بإنشاء إدارة خاصة للأمراض المناعية -
«صحة النواب» تناقش «قدم السكري».. والوزارة: تخفيض البتر من 50 إلى 8 حالات شهريًا -
أمريكا قلقة من توسع سيطرة "طالبان" على المناطق في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

موسيماني: لسنا كجيل جوزيه.. وهذا الفارق بين الأهلي وصن داونز

Print
موسيماني: لسنا كجيل جوزيه.. وهذا الفارق بين الأهلي وصن داونز موسيماني: لسنا كجيل جوزيه.. وهذا الفارق بين الأهلي وصن داونز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة بإياب نصف نهائي المسابقة.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: «لدينا جيل مختلف حاليا ليس كجيل بركات وتريكة ولذلك قلت للجماهير عليكم بالصبر.. نحن أصغر من فريق جوزيه ولسنا فريقا مذهلا ولكن نفعل ما علينا وفقا للإمكانيات المتاحة».

وأكمل: «في كل بطولة ندخلها نكون فعالين جدا رغم الفارق بينا جيلنا والجيل الذهبي الذي ذكرته.. وذلك لاننا نحترم شعار هذا النادي الكبير».

وأضاف موسيماني: «عندما كنت في صنداونز حققنا العاشرة (١٠ القاب مختلفة) واليوم مطالب بالعاشرة الأفريقية مع الأهلي».

وأنهى موسيماني حديثه قائلاً: «انا هنا منذ 8 أشهر فقط.. أعطوني مزيدا من الوقت وسيكون القادم أفضل وسنلعب كرة ممتعة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الإسرائيلي (صور)

تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الإسرائيلي (صور)

إغلاق كامل في ليبيا لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

إغلاق كامل في ليبيا لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

وزير التعليم يقرر حرمان 7 طلاب أدبي من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين

وزير التعليم يقرر حرمان 7 طلاب أدبي من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين

ركن الطفل يخطف الأضواء في معرض الكتاب

ركن الطفل يخطف الأضواء في معرض الكتاب