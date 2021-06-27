موسيماني: لسنا كجيل جوزيه.. وهذا الفارق بين الأهلي وصن داونز

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علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة بإياب نصف نهائي المسابقة.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: «لدينا جيل مختلف حاليا ليس كجيل بركات وتريكة ولذلك قلت للجماهير عليكم بالصبر.. نحن أصغر من فريق جوزيه ولسنا فريقا مذهلا ولكن نفعل ما علينا وفقا للإمكانيات المتاحة».

وأكمل: «في كل بطولة ندخلها نكون فعالين جدا رغم الفارق بينا جيلنا والجيل الذهبي الذي ذكرته.. وذلك لاننا نحترم شعار هذا النادي الكبير».

وأضاف موسيماني: «عندما كنت في صنداونز حققنا العاشرة (١٠ القاب مختلفة) واليوم مطالب بالعاشرة الأفريقية مع الأهلي».

وأنهى موسيماني حديثه قائلاً: «انا هنا منذ 8 أشهر فقط.. أعطوني مزيدا من الوقت وسيكون القادم أفضل وسنلعب كرة ممتعة».