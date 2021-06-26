بيراميدز فى مهمة صعبة أمام الرجاء المغربي فى إياب نصف نهائى الكونفيدرالية

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يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز مع الرجاء المغربى، في التاسعة من مساء الأحد، على مركب محمد الخامس، في إياب نصف نهائى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة، الأسبوع الماضى، انتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف، ويحتاج الفريق السماوى لتحقيق الفوز بالمباراة بأى نتيجة أو الخروج بالتعادل الإيجابى، لكى يتمكن من التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالى، في ظل سعيه نحو الفوز بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

وتأكد جاهزية عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق، للمشاركة في المباراة، وذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة بالكدمة القوية التي تعرض لها خلال المران الأخير للفريق في القاهرة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لبيراميدز، المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوى، محمد حمدى، أسامة جلال، أحمد سامى، أحمد فتحى، نبيل دونجا، أحمد توفيق، عمر جابر، رمضان صبحى، محمود وادى، عبدالله السعيد.

في حين يستعيد فريق الرجاء، في مباراة اليوم، خدمات الياس الحداد، مروان الهاضودى، محمد سبول، زكريا آل الوردى وعبدالإله الحافظى، بعد أن قرر سعد الشابى، المدير الفنى للفريق المغربى إعفاءهم من خوض مباراة دفاع الحسنى الجديدى في الدورى المغربى، من أجل تجهيزهم لمواجهة بيراميدز. بينما يغيب عن الفريق كل من عمر الأرجون، حيث تلقى 3 إنذارات فيما سيستمر غياب رياض إدبويكن وأيوب نانا ووائل السعداوى لأسباب فنية.