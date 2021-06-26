أخبار عاجلة

وزير التعليم يقرر حرمان 7 طلاب أدبي من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين -
ركن الطفل يخطف الأضواء في معرض الكتاب -
استشاري: طلاب الثانوية العامة يعانون من توتر شديد لهذا السبب -
نهاد أبوالقمصان ترفض تشديد عقوبة التحرش: تحويله لجناية غير منطقي -
شغب بين جماهير إنجلترا وإيطاليا قبل نهائي يورو 2020.. فيديو -
نائبة تطالب بقائمة بـ«أسماء المتحرشين» لتوزيعها على المصالح الحكومية: لتأكيد الردع -
شكري يبحث مع وزير خارجية مالطا الأزمة الليبية والإرهاب -
بعد «كرونز».. «صحة النواب» توصى بإنشاء إدارة خاصة للأمراض المناعية -
«صحة النواب» تناقش «قدم السكري».. والوزارة: تخفيض البتر من 50 إلى 8 حالات شهريًا -
أمريكا قلقة من توسع سيطرة "طالبان" على المناطق في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

بيراميدز فى مهمة صعبة أمام الرجاء المغربي فى إياب نصف نهائى الكونفيدرالية

Print
بيراميدز فى مهمة صعبة أمام الرجاء المغربي فى إياب نصف نهائى الكونفيدرالية بيراميدز فى مهمة صعبة أمام الرجاء المغربي فى إياب نصف نهائى الكونفيدرالية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز مع الرجاء المغربى، في التاسعة من مساء الأحد، على مركب محمد الخامس، في إياب نصف نهائى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة، الأسبوع الماضى، انتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف، ويحتاج الفريق السماوى لتحقيق الفوز بالمباراة بأى نتيجة أو الخروج بالتعادل الإيجابى، لكى يتمكن من التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالى، في ظل سعيه نحو الفوز بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

وتأكد جاهزية عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق، للمشاركة في المباراة، وذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة بالكدمة القوية التي تعرض لها خلال المران الأخير للفريق في القاهرة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لبيراميدز، المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوى، محمد حمدى، أسامة جلال، أحمد سامى، أحمد فتحى، نبيل دونجا، أحمد توفيق، عمر جابر، رمضان صبحى، محمود وادى، عبدالله السعيد.

في حين يستعيد فريق الرجاء، في مباراة اليوم، خدمات الياس الحداد، مروان الهاضودى، محمد سبول، زكريا آل الوردى وعبدالإله الحافظى، بعد أن قرر سعد الشابى، المدير الفنى للفريق المغربى إعفاءهم من خوض مباراة دفاع الحسنى الجديدى في الدورى المغربى، من أجل تجهيزهم لمواجهة بيراميدز. بينما يغيب عن الفريق كل من عمر الأرجون، حيث تلقى 3 إنذارات فيما سيستمر غياب رياض إدبويكن وأيوب نانا ووائل السعداوى لأسباب فنية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الإسرائيلي (صور)

تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الإسرائيلي (صور)

إغلاق كامل في ليبيا لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

إغلاق كامل في ليبيا لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

وزير التعليم يقرر حرمان 7 طلاب أدبي من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين

وزير التعليم يقرر حرمان 7 طلاب أدبي من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين

ركن الطفل يخطف الأضواء في معرض الكتاب

ركن الطفل يخطف الأضواء في معرض الكتاب