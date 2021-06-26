أيمن بهجت قمر يوجه رسالة شديدة اللهجة للمتنمرين على فيروز

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هاجم السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر، السبت، المتنمرين على صورة المطربة البنانية فيروز، بعد نشر ابنتها المخرجة ريما أول صورة لها بعد غياب طويل، مشيرا إلى أنها قيمة فنية كبيرة قائلا: «يا صوت الغناء كله في العالم يا قلب الفن».

وقال أيمن بهجت عبر موقع «فيس بوك»: «اللي يتنمر على فيروز ده أكيد مش إنسان، مش ممكن تكون بني آدم وعندك أي نوع من الحس وتفكر للحظة إنك تغلط في فيروز! فيروز! ارحمونا ربنا يرحمكم انتوا إيه بجد! إحنا آسفين يا فيروز، يا صوت الغناء كله في العالم يا قلب الفن».