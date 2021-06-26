"أمانة الرياض" تبدأ استقبال طلبات الحصول على تصاريح ذبح الأضاحي بالمطابخ

★ ★ ★ ★ ★

يتم إلكترونيًّا للتسهيل على السكان وتوفير خيارات متعددة أمامهم

أعلنت أمانة منطقة الرياض بدء استقبال طلبات الحصول على تصاريح مؤقتة للذبح في المطابخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442هـ.

وأوضحت "الأمانة" أن طلب التصريح يتم إلكترونيًّا من خلال الموقع الإلكتروني، بدءًا من اليوم الأحد حتى نهاية شهر ذي القعدة الجاري.

ويهدف السماح للمطابخ بهذا النشاط مؤقتًا إلى التسهيل على السكان، والتقليل من الازدحام، وتوفير خيارات متعددة أمامهم في موسم عيد الأضحى المبارك.

أمانة الرياض