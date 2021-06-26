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موسيماني يعادل إنجاز الجوهري مع الأهلي .. ويقترب من رقم جوزيه التاريخي

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موسيماني يعادل إنجاز الجوهري مع الأهلي .. ويقترب من رقم جوزيه التاريخي موسيماني يعادل إنجاز الجوهري مع الأهلي .. ويقترب من رقم جوزيه التاريخي

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عادل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إنجاز المدرب الكبير محمود الجوهري.

وبات موسيماني هو ثالث مدير فني يقود الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختين متتاليتين بعد كل من محمود الجوهري ومانويل جوزيه.

وكان الجوهري أول من قاد الأهلي للنهائي الأفريقي في نسختين متتاليتين وذلك في عامي 1982 و1983، بينما حقق البرتغالي جوزيه رقماً قياسياً بقيادة المارد الأحمر لبلوغ 4 نهائيات متتالية في نسخ 2005، 2006، 2007 و2008.

وكان موسيماني قد قاد الأهلي لبلوغ نهائي النسخة الماضية والتتويج بها على حساب ، بينما عاد مجدداً لخوض المباراة النهائية مع الأهلي في النسخة الجارية عقب الإطاحة بالترجي التونسي.

المصرى اليوم

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