موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020-2021، عقب تكرار تفوقه على الترجي التونسي، بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي المسابقة مساء اليوم السبت بملعب السلام وي الأهلي بالقاهرة.

وكان الأهلي قد فاز على الترجي ذهاباً بهدف دون رد في ملعب رادس السبت الماضي.

وضرب الأهلي موعداً مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الجارية.

وتُلعب مباراة النهائي لدوري أبطال أفريقيا يوم السابع عشر من يوليو المقبل بمدينة الدار البيضاء في المغرب، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان كايزر تشيفز قد أطاح بالوداد المغربي من الدور نصف النهائي.