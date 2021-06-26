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المعهد القومي للتغذية: تناول الكشري يُقلل من معدلات الإصابة بالسرطانات

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المعهد القومي للتغذية: تناول الكشري يُقلل من معدلات الإصابة بالسرطانات المعهد القومي للتغذية: تناول الكشري يُقلل من معدلات الإصابة بالسرطانات

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قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية بالمعهد القومي للتغذية، إنه بالإضافة إلى طعم الكشري اللذيذ، فهو يتكون من عدد كبير من المواد الغذائية، مثل المكرونة، والشعرية، والأرز، والعدس، والحمص، والبصل، والصلصة، والزيت، والكمون، والثوم، والخل، ولكل عنصر من هذه الأطعمة فائدة على الأقل للجسم، كما أن الكشري كوجبة له العديد من الفوائد العديدة الصحية للجسم.

وأضاف «نزيه»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رنا الدويك وإيريني نجيب، ببرنامج «كونسلتو»، المذاع على قناة «دريم»، اليوم السبت، أن وجبة الكشري تحتوي على نسبة كبيرة من البقوليات مثل العدس والحمص، وهي من العناصر الغنية بمضادات الأكسدة والمواد المثبطة لنشاط الخلايا السرطانية، وتناولها يُقلل من معدلات الإصابة بالسرطانات، خاصة سرطان القولون، كما أنها تحتوي على المكرونة وهي أطعمة غنية بمضادات الأكسدة، والتي تعمل على تقليل الإصابة بالأمراض السرطانية والأورام.

وأوضح أن تناول الكشري يجعل البكتيريا الصديقة للإنسان تحول ألياف البقول إلى أحماض «البيوتيريك» التي تحافظ على سلامة خلايا القولون، وتمنع تكاثر الخلايا المسرطنة وتدفعها إلى الانتحار المبرمج، وتقلل من الإصابة بسرطان الثدي.

وتابع: «يحتوى الكشري على العدس، وهو من المواد الغنية البروتين، وهو بديل رائع لتناول اللحوم، لذلك كان طبق الكشري من الأطباق البديلة للحمة، كما يحتوي الكشري على العناصر اللازمة من البروتين، والألياف، ودهون، كما يحتوي العدس على نسبة مرتفعة من الحديد، مما يجعله غذاء متكاملا لعلاج الأنيميا أو الضعف العام، وتقوية الجهاز المناعي».

المصرى اليوم

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