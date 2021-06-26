حمادة أنور: ضربة جزاء الأهلي أمام الترجي «صحيحة»

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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم الكاميرون أليوم نيات، للنادي الأهلي خلال مباراة الترجي التونسي صحيحة.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «ضربة الجزاء التي احتسبت للأهلي صحيحة»، مضيفًا: «الياس شتي، مدافع فريق الترجي (غبي)، لأنه تسرع في شد طاهر محمد طاهر، داخل منطقة الجزاء».

وأَضاف: «معز بن شريفية، حارس الترجي، كان من الممكن أن يلحق بالكرة، لو لم يقم شتي بجذب طاهر محمد طاهر، خاصة أنه كان قريبًا من اللاعب»، مشيرًا: «فريق الترجي كان هو أفضل من الأهلي خلال مجريات الشوط الأول، ولكن الطرد سيؤثر بالسلب على أداء الفريق».

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والترجي، بتقدم الأهلي بهدف نظيف، أحرزه على معلول، من ضربة جزاء.