متدربو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يلتقون مسؤولي كفر الشيخ

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التقى الدكتور طارق السيد مصطفى مرسي، والدكتور وائل حنفي حسين مصطفى، متدربا البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «دفعة الشهيد أحمد منسي»، بعدد من المسؤولين بكفر الشيخ، للتعرف على طبيعة العمل بالمحافظة.

وفي مطلع الأسبوع الخامس عقد لقاء مع مدير إدارة الشؤون القانونية، أعقبها لقاء مع مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ومديري الإدارات الفرعية، أعقبها زيارة ميدانية لمنطقة ميت علوان غير المخططة وما تم بها من تطويرات، تبعها معايشة ميدانية لمحطة إنتاج الكهرباء من الوقود الحيوي بكفر الشيخ، وأعقبها اجتماع برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتور عبدالمنعم نصر صاحب براءة اختراع مشروع الاستفادة من البقايا الزراعية من محصول الأرز وتحويلها إلى 6 منتجات ذات جدوى اقتصادية عالية، وفي نهاية الأسبوع التقى المتدربون بمدير إدارة التدريب الإداري بديوان المحافظة، جاء ذلك لتبادل الخبرات بينهم، ورافقها خلال المعايشة كريم السماحي، مدير إدارة التدريب، ومشرف التدريب على البرنامج، والتي ستستمر على مدار شهرين.