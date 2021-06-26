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بحيلة ذكية.. شاهد كيف كافح مواطن القرود بـ"دمية" في فيفاء

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بحيلة ذكية.. شاهد كيف كافح مواطن القرود بـ"دمية" في فيفاء بحيلة ذكية.. شاهد كيف كافح مواطن القرود بـ"دمية" في فيفاء
بعد فشل الجهات المسؤولة في إيجاد حلول

بحيلة ذكية.. شاهد كيف كافح مواطن القرود بـ

استطاع مواطن من سكان محافظة فيفاء جنوبي مكافحة قرود البابون بعد سنوات من تسللها لمزرعته، والقضاء على جميع منتجاتها، بعد فشل الجهات المسؤولة في إيجاد حلول لها.

وتفصيلاً، جلب المواطن ناجي العبدلي "دمية نمر"، ووضعها على صخرة ظاهرة داخل مزرعته، وكانت حلاً في إبعاد القرود نهائيًّا لأكثر من أربع سنوات عن مزرعته.

وقال "العبدلي" لـ"سبق" التي زارته في مزرعته بجبال فيفاء إن فكرة "دمية النمر" جاءت بعد حديثه مع أحد كبار السن، الذي ذكر له أن النمور والسباع العدو اللدود للقرود؛ وتخاف منها.

وأوضح "العبدلي" أن حيوانات القرود ذكية؛ لذا يعمل على تغيير وضعية ومكان "دمية النمر" بشكل دوري، وأضاف صوتًا يُصدره النمر من حين لآخر؛ حتى تفزع منه القرود، ولا تقترب، وتعتقد أنه نمر حقيقي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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