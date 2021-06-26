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تدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

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إمارة عسير: حريق الجرة لا يشكل خطرا على القرى المجاورة

أكدت إمارة منطقة عسير لجميع أهالي المنطقة وزوارها، أن جهود الدفاع المدني أثمرت عن السيطرة على الحريق الذي اندلع في منتزه الجرة...

a6e2c7a182.jpgأبهـا: الوطن
416076edbb.jpg16 ذو القعدة 1442 هـ

إحباط تهريب 14.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر قادمة من لبنان

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ
WhatsApp Image 2021-06-26 at 6.48.48 PM

: إحباط تهريب 108 ملايين حبة كبتاجون في 17 شهرا

تُشارك المملكة العربية السعودية دول العالم الاحتفاء بـ"اليوم العالمي لمكافحة المخدرات" الذي يُصادف 26 يونيو من كل عام، من خلال...

icon-byline.pngالرياض: واس
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ

القبض على عصابة سرقت 58 صيدلية في الرياض وجازان

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 7 أشخاص، تورطوا في اقتحام العديد من الصيدليات خلال الفترة الماضية وسرقتها.وأوضحت الجهات...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ

الشرقية : الإطاحة بـ 4 يسلبون الأشخاص تحت تهديد السلاح

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والاعتداء على الأموال أسفرت...

icon-byline.pngالدمام الوطن
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ

وزير الداخلية : السعودية تتعامل مع ظاهرة المخدرات بكل حزم

أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أن المملكة العربية السعودية تعاملت مع ظاهرة المخدرات بكل حزم، مبينا في تغريدة له...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ

ضبط 5.6 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت من يوم الأربعاء 26 / 2 / 1439 هـ الموافق 15 / 11 / 2017 م حتى نهاية يوم الخميس 14 / 11 / 1442هـ الموافق 24...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png16 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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